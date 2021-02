snickers-cheesecake:-troppo-buona-per-pensare-alle-calorie

La Snickers cheesecake unisce il gusto del dolce tradizionale americano con quello di uno snack al cioccolato e caramello conosciuto in tutto il mondo. Impossibile immaginare qualcosa di più goloso! Ecco come realizzarla.

La ricetta della Snickers cheesecake

La base

Come quella della classica cheesecake anche questa base è fatta di biscotti e burro.



Tritate circa 300 g di frollini al cioccolato con 150 g di burro di arachidi e poi disponete il composto sulla base di uno stampo a cerniera pressandolo bene con le mani. Lasciatelo in frigorifero per un po’ e intanto preparate la crema.



Potete anche utilizzare dei frollini ripieni tipo Oreo e tritarli senza il burro, ma con una manciata di arachidi tostate in forno.



Vanno bene sia le arachidi salate che quelle al naturale.

La crema al formaggio

Mescolate 450 g di formaggio spalmabile con 500 ml di panna montata fresca e aggiungete tre cucchiai di dulce de leche (che potete preparare anche in casa).



Per dare compattezza alla crema e per ottenere fette sode sciogliete un foglio di colla di pesce in poco latte caldo e mescolate. Versate la crema nello stampo e lasciate raffreddare in frigorifero.



Intanto preparate una ganache sciogliendo in un pentolino 100 g di cioccolato al latte o fondente con 50 ml di panna fresca. Versate tutto sulla cheesecake e decorate con granella di arachidi e pezzettini di snack al cioccolato e caramello, gli Snickers appunto.

Qualche variante

Non amate le arachidi? Potete preparare una torta altrettanto golosa con le nocciole: tritatele sia per la base e sia per la copertura. Stessa cosa si può fare con i pistacchi o le mandorle.



Potete sostituire poi il dulce de leche con una crema spalmabile dolce.



Infine, se amate gli snack al cocco e cioccolato potete preparare una base sempre di biscotti al cacao, burro e cocco e poi una crema con formaggio e panna di latte di cocco, infine decorare tutto con ganasce al cioccolato e snack al cocco.



Come vedete, potete davvero sbizzarrirvi e utilizzare i vostri dolcetti preferiti per portare a tavola un dessert super goloso e originale.