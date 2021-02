sanremo,-amadeus-rivela-il-motivo-della-scelta-della-palombelli-e-fiorello-gli-lancia-una-frecciatina

Spread the love











Sanremo è alle porte e le polemiche non mancano, anzi quest’anno, come era prevedibile, sono più rumorose e numerose che mai.

Amadeus, per il secondo anno, è alla conduzione e a capo della direzione artistica e se ne è già sentite dire di tutti i colori ma lui, con i nervi ben saldi, sta andando avanti e, pare non si faccia scalfire da niente. Anche la scelta della moglie a presentare il primafestival è stata fortemente criticata ma lui se l’è cavata egregiamente dicendo che l’Italia è un paese strano, se privilegi l’amante stanno tutti zitti, se privilegi la moglie hanno tutti da ridire.

E così, in tanti, si sono chiesti all’amante di chi Amadeus si stesse riferendo.

Amadeus vuole Barbara Palombelli a Sanremo e Fiorello gli lancia una frecciatina

Amadeus ha scelto, per la serata di venerdì, Barbara Palombelli che si è detta entusiasta e gratificata da questa scelta.

Amadeus, che domenica era ospite in collegamento a “Che Tempo che Fa” ha anche detto che ci sarà all’Ariston, come ospite, Loredana Bertè e ha anche spiegato come mai ha voluto, per la serata di venerdì, Barbara Palombelli suo palco accanto a lui.

Amadeus ha detto: “Alla prima puntata del Festival di Sanremo ci sarà Loredana Bertè con i suoi successi e il suo nuovo singolo ‘Figlia di’. Sarà la superospite. La prima serata sarà presentata da me e Naomi Campbell, non l’ho ancora incontrata, l’ho vista solo a distanza. Ci sarà il primo quadro di Achille Lauro e anche Ibrahimovic”.

Seduti alla poltrone dell’Ariston Fiorello e Amadeus si sono fatti intervistare da Fabio Fazio e Amadeus ha detto: “L’atmosfera a Sanremo è meravigliosa. Fuori c’era la sonda Perseverance che scattava foto. Sono arrivato oggi e la prima cosa che devi fare quando arrivi qua, oltre al tampone, è studiarti il protocollo di 75 pagine: sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film. Quest’anno non ho potuto giocare con il badge perché è tutto scannerizzato, lo passi e ti dice quando devi fare il tampone”.

E poi, ha anche aggiunto: “Quest’anno il nostro pubblico è l’orchestra e il maestro De Amicis sarà il capo claque”.

Amadeus ha detto: “Non cerco polemiche anche se c’è quella su Barbara Palombelli perché è giornalista Mediaset, ma confermo che ci sarà venerdì sera. L’ho voluta perché ha tante ore di televisione, forse ha il record” e, a quel punto, Fiorello ha detto: “Sanremo è di tutti, è come l’aria. Vi anticipo che voglio ballare un valzer con lei: uscirà il Rutelli che c’è in me. Poi però noi ci fermiamo qui. L’anno scorso con Conte, quest’anno con Draghi, il terzo non lo faremo sennò cade il governo. Il dopo Festival non ci sarà, ma ci sarà il dopo, dopo Festival cioè Uno Mattina. Morgan? Eh non c’è, non lo ha voluto! Non sai quanti ne ha lasciati a casa, anche il fidanzato della Leotta, quello che si chiama come un paradiso fiscale, Can Yaman, non viene. E’ tremendo, è diventato così dopo il successo dell’anno scorso. Ora entra nei negozi e dice: sono Amadeus… non pago… lasciatemi la mia privacy…”.

Le anticipazioni di Amadeus

Amadeus ha voluto dare qualche anticipazione e ha detto: “Sarà un Festival molto femminile: donne diverse ogni sera, più punteggiature di altre donne che avranno qualcosa da raccontare. Trattenere il pubblico a casa sarà fondamentale, abbiamo una meravigliosa orchestra, 26 cantanti in gara e saranno 5 serate di grande musica. Sarà un Festival storico perché così non si è mai visto e ci auguriamo che non si veda mai più”. E poi Amadeus si è rivolta ad Orietta Berti e le ha chiesto: “Mi porti i biscotti?”.

