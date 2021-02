porta-romana,-idee-e-progetti-dallo-scalo-a-piazza-trento-e-via-crema.

A fine mese scorso si è tenuto online, un incontro pubblico, promosso dagli assessori all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e alla Mobilità Marco Granelli e con la partecipazione del presidente di Municipio 5 Alessandro Bramati, su progetti e futuro dell’aree sud-est della città, interessato nei prossimi anni da importanti trasformazioni urbane.

Si vuole dare un nuovo volto allo Scalo Romana, che diventerà sede del Villaggio Olimpico e vicino si farà sorgere un grande parco di 95mila metri quadrati, oltre al creare la nuova sede di A2A in piazza Trento.

Questa è l’occasione per ripensare e dare valore a ampie porzioni della città tra Porta Romana e viale Isonzo, con l’obiettivo di farle comunicare in maniera efficace alle aree già in trasformazione attorno alla Fondazione Prada e il distretto Symbiosis.

Nel corso dell’incontro on lne sono stati fatt vedere sslid illustrate con alcuni scenari di riqualificazione che interesserebbero piazza Trento e in particolare l’asse tra via Crema, via Adige, via Palladio.

Nelle prossime settimane, sulla base dopo aavre sentito n cittadini, si definiranno le soluzioni più idonee tenendo a riguardo viabilità e valorizzazione dello spazio pubblico. Gli interventi verranno finanziati nell’ambito della realizzazione della nuova sede A2a, firmata dallo studio Citterio-Viel.

Guido Baroni