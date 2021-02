La mud cake farcita , letteralmente “torta di fango”, è una famosa torta di origine americana, dalla consistenza umida e compatta, a base di cioccolato fondente, è amata da grandi e piccini ed è perfetta come torta di compleanno.

Una ricetta che si presta ad essere farcita e decorata a seconda dei gusti, qui vi proponiamo una versione “naked”, cioè nuda, con gli strati a vista, farcita con semplice panna montata zuccherata e arricchita con frutti rossi.

Golosa e scenografica, questa torta è perfetta per ogni ricorrenza.

E’ preferibile cuocere gli strati della torta separatamente: in questo modo otterrete una cottura uniforme, strati dello stesso spessore e non rischierete di sbriciolare o rompere la torta tagliandola.

La Mud cake ha una consistenza compatta e per niente elastica e se decidete di cuocere la torta in un’unica teglia diametro 23 cm, questa dovrà essere alta circa 8 cm, dovrete prolungare la cottura a 75 minuti e tagliare in strati solo dopo che la torta, raffreddatasi, sia stata messa a riposare in frigorifero per almeno 3 o 4 ore.

Vi consigliamo l’utilizzo della farina autolievitante ma se non doveste trovarla, potete utilizzare farina 00 nella dose di 300 g + la punta di un cucchiaino di lievito per dolci.

Questa torta può essere farcita come preferite, è deliziosa con ganache al cioccolato bianco o fondente oppure con crema al mascarpone.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 90 minuti

Dosi per

20 Persone

Ingredienti

Per la base

350 g Zucchero semolato

250 g Burro

200 ml Latte intero fresco

150 g Cioccolato fondente al 70%

225 g Farina 00

75 g Farina autolievitante

2 Uova

1 cucchiaino Vaniglia Bourbon estratto

1 pizzico Sale fino

Per la farcitura

400 ml Panna liquida fresca

120 g Zucchero a velo non vanigliato

1 cucchiaino Vaniglia Bourbon estratto

200 g Frutti Rossi lamponi ribes

Preparazione

Per preparare la ricetta della mud cake farcita, in una pentola riunite il latte, il burro, il cioccolato a pezzetti e lo zucchero. Fate sciogliere a fuoco medio, mescolando lentamente e senza portare a ebollizione.

Togliete dal fuoco, fate raffreddare per circa 20 minuti e poi trasferite in planetaria e incorporate, poco alla volta e lavorando con la frusta a bassa velocità, le uova a temperatura ambiente leggermente sbattute a parte con il sale e la vaniglia.

Unite le farine setacciate e lavorate l’impasto, sempre con la frusta a bassa velocità, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Suddividete questo composto in tre teglie diametro 23 cm con il fondo ricoperto di carta forno e lateralmente imburrate e infarinate e cuocete in forno statico a 160°C per 30 minuti circa. Trascorso il tempo (vale la prova stuzzicadenti) sfornate, fate intiepidire e sformate. Una volta fredde, avvolgete le singole basi in pellicola alimentare e mettete da parte. Preparate la farcitura.

In planetaria o con le fruste elettriche montate la panna fredda di frigorifero con lo zucchero a velo setacciato e la vaniglia fino ad ottenere una consistenza ferma.

Con l’aiuto di una spatola farcite gli strati di mud cake e aggiungete i frutti rossi sia tra uno strato e l’altro che in superficie.

Note

Si conserva in frigo per circa 2 giorni, coperta da pellicola.