mara-venier-e-il-difficile-rapporto-con-il-figlio-paolo

La storia molto particolare che vede protagonista Mara Venier ed il figlio Paolo, il rapporto tra i due ha vissuto momenti difficili

Che Mara Venier sia una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo, non lo scopriamo di certo oggi. Da anni, infatti, la bella 70enne veneta tiene banco nei salotti del piccolo schermo, intrattenendo il pubblico con tutta la maestria accumulata in anni di esperienza. Da attrice a conduttrice, la Venier ha avuto tante esperienze che hanno condito in maniera considerevole la sua carriera.

Uno degli aspetto che ha permesso a Mara di entrare di diritto nei cuori degli italiani è senza dubbio la sua personalità. Carattere sempre a modo, in grado di trasmettere grande serenità sia agli ospiti a cui lei apre le porte nei suoi programmi, ma anche al pubblico che da casa non può che apprezzare. Ultima testimonianza quella di Michele Bravi, intervistato a ‘Domenica In’, che ha ammesso proprio la sua volontà di volersi presentare ai microfoni della Venier, dopo il lungo periodo difficile, spinto proprio dall’umanità della donna.

Insomma, non a caso l’appellativo ‘Zia Mara‘ sembra quanto mai calzante, soprattutto per una come la Venier che rende l’ambiente televisivo estremamente familiare. E proprio in virtù di questo, suona davvero strana la storia legata al rapporto con il figlio Paolo, il secondo genito della conduttrice.

Mara Venier ed il rapporto difficile con Paolo

Paolo Capponi è nato nel 1975 a Roma dalla breve relazione tra Mara e l’attore Pier Paolo Capponi. Il ragazzo ha vissuto con il padre dopo la separazione dei genitori, e di lui si sa molto poco essendo abbastanza lontano dal mondo della televisione.

Quello che si sa, però, è che proprio il rapporto tra Paolo e mamma Mara non è stato particolarmente vivo. Le cause, probabilmente, vanno ricercate proprio nella separazione tra la Venier e l’ex compagno.

Mara e Paolo, la svolta col nipotino

Eppure, quando ci sono rapporti difficili, distanti, a volte basta niente per avere una svolta, spesso anche decisiva. E stato proprio questo il caso di Mara ed il figlio Paolo, ed è stata la stessa conduttrice a raccontare tutto ai microfoni di ‘Chi’.

“Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”, ha chiarito la Venier.

Insomma l’arrivo dei piccolo ‘Claudietto‘, come ama chiamarlo nonna Mara, sembra aver finalmente sciolto il rapporto con il figlio, stringendo nuovamente la famiglia e permettendo alla Venier di godersi figlio e nipote.