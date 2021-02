leonardo-con-aidan-turner-su-rai-1-dal-15-marzo-2021

Leonardo fiction uscita: dal 15 marzo 2021 su Rai Uno

Leonardo serie tv: è atteso per il 15 marzo 2021 su Rai Uno il debutto della produzione vento firmata Rai Fiction e Lux Vide. La prosecuzione ideale de I Medici viene svelata mercoledì 15 aprile 2020, in occasione del giorno della nascita di Leonardo Da Vinci. Il teaser che trovi all’inizio di questo articolo svela per la prima volta l’attore Aidan Turner nei panni del protagonista.

Lo scorso 11 agosto 2020 è giunta poi la conferma della fine delle riprese che, nonostante l’emergenza Covid-19, ripartono e si concludono in tutta sicurezza.

Ricordiamo che già in un’intervista rilasciata a Italia Oggi e riportata online da diverse fonti il 5 maggio 2020, l’amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei aggiornava sulla situazione. L’emergenza sanitaria, oltre allo stop dell’attività di riprese avrebbe determinato infatti anche un ripensamento sulla gestione delle scene e delle comparse.

“Non potrò più pensare di fare Leonardo con 200 comparse, e in questo caso il digitale ci verrà in aiuto. Dovremo modificare le nostre ambizioni, essere più realisti” raccontava Luca Bernabei. Quanto alla ripartenza del set, le previsioni dell’amministratore delegato di Lux Vide per giugno 2020 dunque si sono rivelate fondate. Il set di Leonardo è stato tra i primi a ripartire dopo l’emergenza e con le dovute precauzioni.

Le riprese della fiction Leonardo hanno inizio ufficialmente martedì 3 dicembre 2019, e sono terminate a Roma lo scorso 11 agosto 2020. Ad annunciare il primo ciak è un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale di Lux Vide, nel quale si comunica infatti che: “La nostra nuova coproduzione internazionale inizia oggi le riprese, #Leonardo, prossimamente”.

Foto condivisa sull’account Instagram ufficiale di Lux Vide, dove si comunica l’inizio delle riprese della fiction Leonardo

Leonardo quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Di seguito ti riportiamo la programmazione di Leonardo su Rai 1, salvo variazioni di palinsesto. L’orario di inizio è fissato alle 21.25 circa.

Prima puntata – lunedì 15 marzo 2021

– lunedì 15 marzo 2021 Seconda puntata – lunedì 22 marzo 2021

– lunedì 22 marzo 2021 Terza puntata – lunedì 29 marzo 2021

– lunedì 29 marzo 2021 Quarta puntata – lunedì 5 aprile 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Leonardo su Rai 1 è soggetta a variazioni.

C’è un collegamento tra la serie tv su Leonardo Da Vinci e quella sulla famiglia de’ Medici? La risposta è sì!

Dopo infatti la fine della stagione conclusiva de I Medici 3, la serie tv su Leonardo si pone in qualche modo come filo conduttore con la famiglia fiorentina.

Ricordiamo infatti che proprio nella terza e ultima stagione de I Medici, il personaggio di Leonardo appare in qualche scena del primo e del secondo episodio, attirando infatti la curiosità di Lorenzo il Magnifico.

A interpretarlo però non è lo stesso attore che vedremo nella serie tv interamente dedicata a lui, ma il giovane Stephen Hagan. Clicca qui per scoprire il resto del cast de I Medici 3, invece continua a leggere l’articolo per conoscere il vero interprete del genio toscano nella serie tv sulla sua incredibile storia.

Leonardo serie tv trama

Dettaglio di un’esibizione a Venezia su Leonardo Da Vinci Credits Marco Secchi e Getty Images

Il progetto di realizzazione della fiction co-prodotta da RAI, France Tv e Zdf, consiste in otto episodi da cinquanta minuti l’uno. Nell’arco di queste puntate l’obiettivo è svelare il mistero e i segreti di uno dei personaggi più enigmatici della Storia. Come riportato da Variety nell’ottobre dello scorso anno ,ognuna delle otto puntate è strutturata in modo da raccontare le sue conquiste in diversi campi, non solo artistici.

La serie tv Leonardo svela il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia. Un uomo il cui genio e il cui lavoro è conosciuto a livello globale e il cui vero carattere rimane un segreto affascinante.

Figlio illegittimo di un notaio nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, Leonardo vive un’infanzia solitaria, guidata però da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità, Leonardo spazia tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio svelare i segreti del mondo che lo circonda.

La serie racconta il mistero dell’uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale, fatta di mistero e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e profondissima umanità.

Sono tante le domande a cui la fiction si propone di trovare risposta: qual è il punto di partenza che fa smuovere la sua immaginazione senza limiti? Qual è la causa delle sue più grandi sofferenze?

Chi è la donna avvolta dal mistero che ispira il suo capolavoro andato perduto: Leda e il Cigno? Non resta quasi traccia nella Storia, ma la serie tv si ripropone di scoprire i retroscena.

Ogni episodio ha una struttura precisa che si ripete in cui si narra la componente umana dietro all’opera. In questo modo lo spettatore si può avvicinare al segreto dell’anima di Leonardo da Vinci e della creazione dell’opera stessa.

In un’intervista rilasciata a Variety Frank Spotnitz – showrunner della serie – rivela che l’obiettivo suo e del collega Steven Thomson “non è solo quello di dire che Leonardo fosse un genio, ma mostrare veramente perché lo è stato e far capire al pubblico cosa lo ha reso così brillante e imprescindibile per i secoli a venire”. Per portare avanti un simile compito non resta altro modo che avvicinarsi sempre di più ai suoi lavori.

Leonardo anticipazioni della serie tv

Questa serie tv svela il mistero di un uomo di cui conosciamo il genio e le opere, ma resta affascinante ed enigmatico: Leonardo Da Vinci. Infatti è celata la vera personalità. Resta un segreto per tutti.

Leonardo è il figlio illegittimo di un notaio. Nasce a Vinci, una cittadina rurale in Toscana. La sua infanzia è solitaria, ma caratterizzata da un’incolmabile sete di conoscenza. Ha poco più di vent’anni quando entra come apprendista a Firenze nella bottega del Verrocchio. È lì che incontra Caterina Da Cremona: la donna che gli cambia la vita.

Leonardo attraversa un periodo di delusioni e parte per Milano. Vuole convincere Ludovico Sforza ad accoglierlo nella sua corte. Il carisma del reggente acceca, inizialmente, l’artista. Questi si trova a fare i conti con la vera natura di Ludovico che diventa un antagonista.

La serie sonda i lati più misteriosi di Leonardo seguendo le indagini di Stefano Giraldi, un detective ambizioso che vuole svelare la personalità complessa del genio. Il tentativo è di risolvere il caso che coinvolge Leonardo stesso e che rischia di mettere a repentaglio la vita dell’artista.

Leonardo cast: attori e personaggi

Nella fiction dedicata al genio del Rinascimento chi interpreta Leonardo Da Vinci? Chi sono gli attori nel cast della serie tv?

Aidan Turner è Leonardo

Aidan Turner nei panni di Leonardo in Leonardo. Credits: Angelo Turetta, Lux Vide e Rai Fiction

Tra le prime fonti a riportare la notizia della scelta dell’attore protagonista di Leonardo c’è Variety che, il 17 ottobre 2019, annuncia che Aidan Turner è il volto di Leonardo nella fiction omonima. L’attore è famoso in quanto protagonista di un’altra serie tv in costume: Poldark.

Freddie Highmore è Stefano Giraldi

L’attore Freddie Highmore. Credits: Getty Images

Freddie Highmore di The Good Doctor è il secondo attore ad essere annunciato per Leonardo. Highmore interpreta Stefano Giraldi, un personaggio immaginario che nella fiction fornisce la cornice al racconto. Giraldi è un detective della polizia che indaga su da Vinci in quanto sospettato in un caso di omicidio: questo lo porterà a indagare sul passato di Leonardo da Vinci.

Oltre a recitare, Highmore produce la serie tramite la propria società di produzioni Alfresco Pictures, assieme a Lux Vide e Big Light Productions.

Matilda De Angelis è Caterina da Cremona

Matilda De Angelis nel cast di Leonardo, qui sul red carpet durante il 75esimo Venice Film Festival nel 2018. Credits: Maria Moratti, Contigo e Getty Images.

L’attrice Matilda De Angelis è scelta per il ruolo di Caterina Da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara di Leonardo. Ricordiamo la prima giovane attrice per aver preso parte a progetti televisivi come Tutto può succedere, The Undoing e I ragazzi dello Zecchino d’Oro.

Giancarlo Giannini è Andrea del Verrocchio

Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio in questa fiction. Il Verrocchio è il maestro di Leonardo. Giancarlo Giannini è un noto attore e regista italiano che ricordiamo grazie a film come Notti magiche o fiction come Romanzo famigliare e L’onore e il rispetto.

Robin Renucci è Piero da Vinci

Per chi non lo conoscesse, a dispetto del cognome, Robin Renucci è un attore e regista francese. Classe 1956, il suo nome anagrafico è Daniel Robin-Renucci. Oltre a Leonardo nel ruolo di Piero da Vinci, lo vediamo anche nelle serie Cassandre, Un village francais, Chefs e in una piccola parte di Alice Nevers – Professione giudice.

Carlos Cuevas è Salaì

Il 25enne attore spagnolo Carlos Cuevas, visto nella popolarissima serie iberica Merlì, interpreta Salaì, apprendista e amico fidato di Leonardo.

James D’Arcy è Ludovico Sforza

Il 45enne attore inglese James D’Arcy visto in serie come Homeland, Broadchurch e nel Marvel Cinematic Universe dove veste i panni di Edwin Jarvis, nella fiction porta in scena Ludovico Sforza detto il Moro.

Completano infine il cast

Antonio De Matteo nel ruolo di Sanseverino

nel ruolo di Sanseverino Miriam Dalmazio nel ruolo di Beatrice D’Este

nel ruolo di Beatrice D’Este Kit Clarke nel ruolo di Jacopo Saltarelli

nel ruolo di Jacopo Saltarelli Freddy Drabble nel ruolo dell’Alchimista

nel ruolo dell’Alchimista Poppy Gilbert nel ruolo di Ginevra De Benci

nel ruolo di Ginevra De Benci Edan Hayhurst nel ruolo di Giangaleazzo Sforza

nel ruolo di Giangaleazzo Sforza Andrew Knott nel ruolo di Alfonso

nel ruolo di Alfonso Max Bennett nel ruolo di Cesare Borgia

Claudio Castrogiovanni nel ruolo di Ramiro

nel ruolo di Cesare Borgia nel ruolo di Ramiro Gabriel Lo Giudice nel ruolo di Marco

nel ruolo di Marco Josafat Vagni nel ruolo di Giulio

nel ruolo di Giulio Sergio Albelli nel ruolo di Amerigo Benci

nel ruolo di Amerigo Benci Luca Guastini nel ruolo di Tornabuoni

nel ruolo di Tornabuoni Maria Vera Ratti nel ruolo della Gioconda

Come confermato da Variety in un articolo pubblicato il 27 marzo 2019, lo sceneggiatore della fiction Leonardo è Frank Spotnitz, showrunner della serie di respiro internazionale, I Medici e creatore della serie Amazon, The Man in The High Castle.

Accanto a Spotnitz troviamo, nel ruolo di sceneggiatore Steven Thompson. La regia della fiction è affidata a Dan Percival e la produzione a Lux Vide (impegnata anche nella realizzazione de Diavoli, presentata in anteprima al Mipcom 2019 a Cannes).

Girata in oltre 50 location tra interni ed esterni principalmente nel Lazio, la serie ha coinvolto circa 500 addetti. Oltre 1900 sono state le ore di lavorazione, 3000 le comparse e 2500 i costumi utilizzati.

Video di Leonardo trailer: primo sguardo alla serie evento

In apertura di post è disponibile il trailer di Leonardo. Di seguito, il video che commemora la fine riprese della prima stagione:

Ecco invece la prima clip svelata in occasione del compleanno del genio che ha rivoluzionato l’arte, la scienza e l’ingegneria:

Aidan Turner debutta nei panni di Leonardo da Vinci, prima giovane apprendista poi alle prese con una delle sue maggiori opere L’Ultima cena.

Leonardo puntate: quante sono

Leonardo è composta da otto episodi diretti dai registi Dan Percival (The Man in the High Castle, I misteri di Pemberley) e Alexis Sweet (Don Matteo, Back to the Island), e accompagnati dalla musica di John Paesano. Le sceneggiature sono firmate da Frank Spotnitz ( The Man in the High Castle) con Steve Thompson (Sherlock): i due hanno creato la serie a quattro mani.

La serie è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions in associazione con France Télévisions e RTVE, co-prodotta e distribuita da Sony Pictures Entertainment. L’attore americano Freddie Highmore si unisce ai produttori della serie Leonardo tramite la propria società Alfresco Pictures.

L’alleanza tra Rai, France Télévisions e ZDF sta dando grandi frutti e infatti ha festeggiato, in occasione del Festival Séries Mania tenutosi a Lille in Francia nel marzo dello scorso anno, il suo primo compleanno.

Nel corso di questo evento sono annunciati i primi progetti dei tre grandi broadcaster pubblici di Italia, Francia e Germania. Tra i titoli che conosciamo ci sono Il giro del mondo in 80 giorni, Sopravvissuti e Mirage. A questi si aggiunge Leonardo, serie tv che ha come protagonista la figura geniale di Leonardo Da Vinci. Il titolo al tempo era provvisorio, ma il progetto era già confermato.

A dare l’annuncio dell’arrivo del progetto è Eleonora Andreatta, l’allora direttrice di Rai Fiction che, durante il Prix Italia a fine settembre 2018 dichiara: “La stiamo scrivendo e per farlo abbiamo scelto due sceneggiatori di grande qualità”.

Leonardo serie tv streaming: dove la vedremo

Leonardo in streaming sarà disponibile su RaiPlay, la piattaforma di video on demand targata Rai, in concomitanza della messa in onda delle puntate su Rai Uno.