ipad-mini-potrebbe-essere-sostituito-da-un-iphone-pieghevole-con-apple-pencil

Apple potrebbe sostituire il tablet più compatto con uno smartphone in grado di offrire una diagonale abbondante e la compatibilità con il pennino capacitivo

(Foto: Instagram @bat.not.bad)

Un recente report ha suggerito come Apple possa considerare l’idea di sostituire il suo tablet più piccolo, iPad Mini, con un iPhone pieghevole in grado di offrire un ampio display e la compatibilità con il pennino capacitivo Pencil. Una sorta di anello di congiunzione tra le due fortunate linee del catalogo del brand californiano.

Negli ultimi anni il confine tra smartphone e tablet si è fatto sempre più labile fino a creare un punto di contatto in corrispondenza dei 7 pollici. Il merito va a cornici ormai sottilissime che hanno permesso di progettare schermi che oltrepassano i bordi anche in tutte e quattro le direzioni. A parità di ingombro, è stato così possibile guadagnare anche più di un pollice per allargare notevolmente le diagonali.

Secondo un recente report di MyDrivers, Apple potrebbe dunque introdurre un iPhone foldable terminando la famiglia iPad Mini. Lo smartphone dal display flessibile potrebbe dispiegare uno schermo tra i 7,3 e i 7,6 pollici con un pannello stretto e alto così da risultare facilmente tascabile quando chiuso. Non è ancora chiaro se il design sarebbe di tipo a conchiglia come quello dei vari Motorola Razr o Samsung Galaxy Z Flip oppure a libro in modo simile al recente Huawei Mate X2 ufficializzato ieri in Cina.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, a Cupertino girerebbero già alcuni prototipi, che però richiederanno ancora un po’ di tempo prima di entrare ufficialmente in produzione. Quel che è probabile è che se mai sarà reso ufficiale un iPhone pieghevole allora non si vedrà in commercio prima del prossimo anno o addirittura nel 2023. La compatibilità con Apple Pencil sarebbe il passo quasi obbligato, per sfruttare al meglio l’ampio display.

Lato iPad, l’altra opzione è quella che anche iPad Mini possa godere di un restyling con cornici meno abbondanti, così da salire di diagonale (anche a 8,4 pollici) senza aumentare troppo l’ingombro. Una soluzione più verosimile e fattibile che potrebbe debuttare già quest’anno con le prossime presentazioni.