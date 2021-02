il-segreto,-anticipazioni-oggi-23-febbraio:-pepa-protegge-soledad

Spread the love

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 23 febbraio 2021. Che cosa vedremo nella replica in onda su Rete 4 alle 12.30? Pepa chiede a Donna Francisca di poter vedere Soledad, dopochè la ragazza è stata frustata violentemente dalla madre come punizione per aver trasgredito ai suoi ordini. La levatrice, poi, informa Tristan di quanto accaduto.

La programmazione de “Il Segreto” è cambiata.

La dodicesima e ultima stagione della soap continua ad andare in onda ogni domenica sempre su Canale 5.

Durante la settimana la soap opera spagnola cede il suo spazio pomeridiano sulla rete ammiraglia di Mediaset al fenomeno turco “DayDreamer – Le ali del sogno” con Demet Özdemir e Can Yaman.

La prima stagione de “Il Segreto” è riproposta ogni giorno dal lunedì al sabato su Rete 4.

Cosa vedremo nelle repliche della soap spagnola su Rete 4 martedì 23 febbraio?

Pepa assiste amorevolmente Soledad, dopo aver chiesto e ottenuto a Donna Francisca il permesso di vederla.

Successivamente la levatrice, sconvolta, racconta a Tristan la violenza che la matrona ha fatto alla figlia, che ha frustato con cattiveria.

Donna Francisca, infatti, continua a non accettare l’amore tra sua figlia Soledad e il povero Juan, figlio della serva Rosario. La Montenegro si è ingegnata e ha elaborato un piano per impedire ai due ragazzi di coltivare il loro amore.

Soledad, però, ha dimostrato di non essere disposta a rinunciare al giovane. Quando lo ha scoperto, Donna Francisca ha preso a frustate la figlia con violenza inaudita, lasciandole vistose cicatrici sulla schiena.

Nel frattempo Angustias è tornata a casa e sta meditando una vendetta nei confronti di Pepa…

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Domenica “Il Segreto” vi aspetta con una puntata inedita della dodicesima e ultima stagione dalle 14.15 alle 15.15 circa su Canale 5.