gf-vip,-zorzi-accusa-dayane:-“ti-sei-inventata-di-amare-rosalinda”

Il giovane influencer non crede che la modella brasiliana si sia innamorata di Rosalinda. Non solo. Pensa che si sia inventata pure il coming out che è arrivato, guarda caso, in dirittura di arrivo con la finalissima del 1° marzo. Una strategia quindi, da parte della Mello per giustificare il comportamento nella Casa e avere più appoggi.

Tommaso Zorzi, seguito pure dalla Orlando, mette in dubbio che sia la verità quella che la modella ha raccontato al pubblico, sia durante il confessionale che poi durante le varie crisi e confermato nella diretta di lunedì sera. Insomma di inventarsi delle “stronz*ate solo per ottenere consensi.

GF Vip, Zorzi a Dayane: “La tua maschera è caduta”

Zorzi non ci sta e su Dayane non riesce a stare in silenzio, dopo tutto quello che è accaduto durante la diretta. È un fiume in piena e le accuse contro di lei sono a go-go. Zorzi rivela di una “maschera che è caduta“, di essere una grande “stratega“, di inventarsi “stronz*ate“, pur di fare una clip e di essere “tutto il contrario di tutto”:

“A: la tua maschera è caduta, B: sei una grandissima stratega, C: pur di avere una clip ti inventi le stron*ate, perché questa è una grandissima stron*ata. Non hai rispetto per quelle persone che quel sentimento lo sanno provare. Cosa che tu non sai fare.Tu sei tutto il contrario di tutto. Tu parti una puntata ‘amo Rosalinda’, finisci la puntata ‘la nomino’. Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo’? Evidentemente no. Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te”.

GF Vip, Dayane: “Non volevo uscisse la storia”

Le accuse di Zorzi, come spiega Biccy, Dayane le ha subito rispedite al mittente, dicendo all’influencer: “credi a ciò che ti pare”. Poi la modella brasiliana ha sottolineato come, da principio, non volesse che questa storia venisse resa pubblica.

“Non volevo far uscire questa cosa, secondo te sono felice che sia uscita? In questo momento lei ha un ragazzo. In questo momento a me non mi andava di salvare Stefania e non mi andava di nominare Samantha. C’è andata di mezzo Rosalinda e per questo non vincerò il Grande Fratello? Non me ne frega niente”. Potrebbe interessarti: GF Vip, Rosalinda e Dayane fanno pace: abbraccio appassionato

Le verità di Dayane: anche la Orlando dubita

La conversazione è proseguita dopo cena. Tommaso, in veranda, con Andrea Zelletta e Stefania Orlando ha di nuovo riaffrontato l’argomento e continuato ad accusare Dayane.

Ha ribadito di non credere a nulla di quello che la gieffina ha raccontato, pure del coming out, ritenuto fasullo e inventato. Tommy, infatti, ha spiegato, in modo più colorito, che non gli andasse giù di essere preso in giro;

“A me su questa roba non mi devi prendere per il cu*o perché divento una belva, se lo fai per moda a me fa orrore, orrore”.

Non solo Tommaso non crede alle dichiarazioni della Mello, pure Stefania Orlando la pensa come Tommy. Stefania, infatti , ha evidenziato che la brasiliana si sia inventata di essersi innamorata di Rosalinda, solo per motivare e trovare giustificazioni più plausibili al suo comportamento adottato nelle ultime settimane nella Casa.