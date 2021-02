GF Vip, Alfonso Signorini scappa dallo studio urlando: “C’è un topo” – VIDEO

GF Vip, Alfonso Signorini scappa dallo studio a causa di uno scherzo organizzato da Cristiano Malgioglio: ecco il Video.

Incredibile quanto accaduto nello studio del GF Vip, in occasione della consueta puntata del lunedì sera. Il protagonista del fuori programma è stato il padrone di casa, Alfonso Signorini, vittima di uno scherzo: Cristiano Malgioglio e altri ex concorrenti del programma, infatti, hanno fatto entrare un topo finto e il giornalista è letteralmente scappato dallo studio, urlando.

Signorini, visibilmente scosso, ha lanciato imbarazzato la pubblicità e poi fatto successivamente rientro in studio. “Con voi faremo i conti, sono molto arrabbiato e non accetto questo tipo di scherzi“, le parole dello stesso Signorini che ha chiesto scusa al pubblico a casa.

GF Vip, Alfonso Signorini vittima di uno scherzo in studio: il Video

Nel filmato in questione, si vede Malgioglio far entrare un topo finto nello studio e lanciare il finto allarme in compagnia della contessa De Blanck e di altri ex concorrenti del GF Vip. A quel punto, Alfonso Signorini è andato via lasciando lo studio e urlando impaurito. Solo dopo alcuni minuti, il famoso giornalista è tornato alla conduzione del programma, prima di criticare lo scherzo organizzato dagli ospiti in studio. Ecco il Video: