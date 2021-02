Franco Battiato: dall’ultimo disco alla brutta malattia | la grave situazione

Franco Battiato ha avuto una vita ricca di premi e successi, tuttavia anche per lui ci sono stati momenti difficili, andiamo a scoprire cosa fa oggi

Franco Battiato, pseudonimo di Francesco Battiato, è un famosissimo contautore, musicista, regista e pittore. L’artista ha fatto parlare di sé per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo eclettico e personale: dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente.

Successivamente decise di tornare ad uno stile più leggero, approfondendo anche la canzone d’autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco con tre targhe e un Premio Tenco.

Oltre ad essere un cantante pluripremiato e dalla carriera ricca di successi fu anche protagonista di una breve esperienza in politica. Tra il 2012 ed il 2013 ebbe una breve esperienza come assessore al turismo della regione Sicilia, per la quale dichiarò di non voler alcun compenso.

I fan più accaniti però lo ricorderanno anche per un episodio molto spiacevole di cui fu il protagonista, collegato al suo stato di salute.

Franco Battiato: l’ultimo cd ed i problemi di salute

Il cantautore vanta una carriera leggendaria, nella quale è diventato una vera e propria icona della musica nostrana. Continua tutt’oggi ad incantare i suoi fan con la sua musica, il suo ultimo album infatti è uscito nel 2019, suscitando non poco scalpore.

Molti infatti azzardarono l’ipotesi che quello fosse l’ultimo album per il cantante, a causa di alcuni problemi di salute non specificati.

Quello che si spacciava per amico di Franco Battiato, Roberto Ferri, ha affermato che “l’etichetta e il manager Franz Cattini hanno voluto tirare fuori qualcosa per tenere vivo quello che, purtroppo, è già morto”, e che cioè “Torneremo Ancora” sia stata una trovata commerciale, perché lo stato di salute del cantante sarebbe grave già da un anno, dall’ultima volta che Ferri ha sentito Battiato al telefono.

Non venne mai specificata la malattia di Franco Battiato, tuttavia suo fratello volle rispondere a Roberto Ferri, screditando le sue parole. “Certo, ho sentito cose che potrei definire stratosferiche, altre completamente inventate. Cioè di chi si è spacciato per amico di mio fratello e invece non è assolutamente mai stato”.

La smentita definitiva arriva invece in questi giorni da un post su Instagram. Il post in questione è stato pubblicato dall’ ex chitarrista dei Denovo, Luca Madonia, che ritrae i due a pranzo. Dalla foto si evince chiaramente che Franco Battiato è in buone condizioni di salute:il post lo ritrae sorridente e di buon aspetto.