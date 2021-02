Francesco Oppini si scaglia contro Dayane Mello: “ha pugnalato Rosalinda alle spalle” – VIDEO

Francesco Oppini, ospite a Live – Non è la d’Urso per parlare della neonata coppia Rosalinda Cannavò – Andrea Zenga, ha dichiarato di non aver ancora capito che cosa stia cercando Rosalinda, sottolineando la fragilità dell’attrice che, secondo lui, deve ancora maturare.

“Rosalinda ha una debolezza che la porta ad attaccarsi in maniera viscerale alle persone. Lo abbiamo visto con Dayane, adesso lo fa con Andrea Zenga. Il problema è che io non ho capito ancora chi è Adua o Rosalinda, Rosalinda o Adua. In ogni caso Dayane le ha dimostrato che non è una vera amica. Se Dayane fosse stata davvero così tanto amica di Rosalinda come abbiamo pensato, non le avrebbe tirato le bordate che le ha tirato. Ok l’incoerenza, ma questo è oltre dai.”