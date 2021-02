fausto-gresini-in-condizioni-critiche,-smentita-la-morte-dell’ex-campione-di-motociclismo

È in gravissime condizioni “ma ancora tra noi” Fausto Gresini, due volte campione di motociclismo nella classe 125 (nel 1985 e nel 1987) e ricoverato dallo scorso 27 dicembre per il Coronavirus. In serata era infatti stata comunicata la scomparsa del noto team manager di motociclismo, proprietario dell’omonima squadra di MotoGp con l’Aprilia, ma la GresiniRacing ha smentito tale notizia ribadendo che “Fausto è ancora tra noi, seppure in condizioni critiche”.

Gresini, che dopo l’addio al motociclismo ‘in sella’ era diventato manager dell’omonimo team fondato nel 1997, era stato ricoverato il 27 dicembre scorso, con le condizioni peggiorate rapidamente dopo aver contratto il Coronavirus.

Despite the news currently circulating, Fausto is still with us, albeit in extremely critical conditions — Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche. — Gresini Racing (@GresiniRacing) February 22, 2021

Da quel momento un continuo sali e scendi, con l’ex pilota e attuale capo del Team Gresini Aprilia in MotoGp che ha alternato miglioramento a peggioramenti, causati da una polmonite interstiziale dovuta al Covid-19.

Le sue capacità di manager lo hanno portato più volte a trionfare nel motomondiale: la sua squadra vince il titolo mondiale della 250 con il giapponese Daijiro Kato nel 2001, ma anche nel 2010 in Moto2 con Toni Elias, in Moto3 con Jorge Martin nel 2018, addirittura nella nuovissima MotoE con Matteo Ferrari nel 2019. E’ sempre Gresini a portare in MotoGP Marco Simoncelli, la speranza del motociclismo italiano scomparsa morto a 24 anni durante il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, nel 2011.

