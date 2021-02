Fausto Gresini, il figlio smentisce la morte: il comunicato del team su Twitter fa chiarezza. Le sue condizioni sono peggiorate ma è ancora in vita

Situazione paradossale quella che riguarda Fausto Gresini. Tutti gli organi di informazione, nazionali e internazionali, avevano riportato la notizia della sua morte poco dopo le 22.40, a causa delle complicazioni legate al Covid. Nemmeno un’ora più tardi, dopo aver assistito a speciali su diversi canali televisivi e online, è arrivata la smentita categorica da parte della famiglia e del suo team di MotoGP.

LEGGI ANCHE >>> MotoGP, Fausto Gresini positivo al Covid: è stato trasferito a Bologna

LEGGI ANCHE >>> Softball, morto il ct dell’Italia Enrico Obletter: aveva 62 anni

Despite the news currently circulating, Fausto is still with us, albeit in extremely critical conditions — Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche.

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 22, 2021