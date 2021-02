Avanti un altro: Luca Laurenti ci sarà?

Spread the love

Da tempo, sui social, si rincorrevano domande sulla presenza o meno di Luca Laurenti nella nuova edizione di “Avanti un altro!”, dall’8 marzo di nuovo su Canale 5. Il conduttore Paolo Bonolis, di recente, ha fugato ogni dubbio pubblicando una foto in cui annuncia la ripresa della trasmissione e in cui compare insieme allo storico amico. Rivedremo l’inossidabile duo, sempre a marzo, anche in “Ciao Darwin Story”.

Manca sempre meno alla ripartenza di “Avanti un altro!” su Canale 5.

Rivedremo il fortunato quiz preserale di Mediaset dall’8 marzo, al consueto orario, dalle 18.45 alle 20, prima del Tg 5.

Paolo Bonolis annuncia la nuova edizione di “Avanti un altro!”

Il ritorno di “Avanti un altro!” è stato ufficializzato anche sul profilo Instagram del conduttore, Paolo Bonolis, che ha pubblicato una foto che lo ritrae con la sua storica spalla, l’amico Luca Laurenti.

I fan hanno doppiamente gioito. Oltre a sapere con certezza che potranno seguire di nuovo il programma a cui sono affezionati, come in tanti hanno mostrato in questi mesi sui social, hanno avuto anche la conferma del ritorno del duo inossidabile.

A marzo, secondo le anticipazioni date da “TvBlog”, rivedremo Bonolis e Laurenti insieme anche in “Ciao Darwin Story”, che riproporrà il meglio dello show antropologico, probabilmente dall’11 marzo per cinque prime serate su Canale 5 (data e rete devono ancora essere confermate).

Bonolis e Laurenti: un’amicizia duratura e vincente

Il dubbio sulla presenza o meno di Laurenti nella nuova stagione di “Avanti un altro!” era sorto in molti spettatori perché il maestro non è presente sui social e di lui non si è saputo nulla durante il primo lockdown della primavera 2020.

Bonolis e la Bruganelli sono stati molto attivi con dirette Instagram e nuovi format web come “La stanza del medico”, ma Laurenti non ha mai partecipato a queste iniziative. C’era anche chi sosteneva che l’amicizia tra lui e Bonolis si fosse interrotta, ma il conduttore di “Avanti un altro!”, proprio durante una diretta su Instagram, ha messo a tacere certi rumors.

Bonolis, infatti, ha detto ai suoi followers che Laurenti c’è sempre, ma, per sua scelta, vive da solo, in assenza di comunicazioni, è un po’ come – ha scherzato Bonolis – “Il solitario di Rio Grande“.

Inoltre, in un post successivo, Bonolis ha fatto una splendida dedica a Laurenti, con il quale collabora dal 1991, dai tempi di “Urka!” su Italia 1, pubblicando la sua bella performance del maestro in “Can’t Stop The Feelin”, in cui si è esibito “Music 2017”.