anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-24-febbraio-2021:-puntata-93

Marta è stata via per qualche tempo e non è stata ancora messa al corrente del grande segreto che riguarda suo padre. La giovane non sa che lei, Federico e Riccardo hanno lo stesso papà. Adelaide sta cercando in tutti i modi di evitare di dirglielo. Ciononostante Marta è sempre stata una ragazza sveglia. La sua fervida immaginazione non arriva a captare che le cose possano stare così. Resta il fatto che ha notato uno strano atteggiamento da parte di Federico. Chiede spiegazioni a Vittorio a riguardo.

Maria non è costretta a tornare in Sicilia. Giuseppe ha i suoi interessi a far restare la ragazza a Milano. Vuole, infatti, che lei e Rocco convolino a nozze. Indipendentemente dai secondi fini, comunque, è grazie a Giuseppe se Maria può rimanere nella città milanese. La Puglisi trova nella casa delle ragazze una nuova sistemazione. Rocco è felice della notizia. Non si può dire lo stesso di Irene.

Vittorio e Beatrice sono ancora una volta alle prese con le selezioni. A questo giro cercano una nuova capocommessa. L’incarico di Irene è solo temporaneo.

Pietro ha perso la testa per Stefania. La Colombo, però, è da sempre innamorata di Federico. Il giovane Conti capisce per chi batte il cuore della Venere. Pietro ha qualche speranza con lei?

Il Mantovano non si è di certo arreso. Al contrario, torna alla carica con Marcello e Ludovica. I due trovano sempre di più un supporto l’uno nell’altra.

Finalmente Umberto scende a patti con la sua coscienza e rivela tutto a Marta. La giovane reagisce molto male. Forse ci si sarebbe aspettati una risposta diversa, ma nella realtà Marta non la prende affatto bene.