Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 16 Febbraio

Accadde oggi. Il 16 Febbraio è il 47° giorno del calendario gregoriano. Mancano 318 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 16 Febbraio si festeggia Santa Giuliana di Nicomedia, martire, appartenente a una famiglia pagana si convertì al cristianesimo. E’ la Giornata mondiale delle balene.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1907 – Muore il poeta e premio nobel Giosuè Carducci

1923 – Howard Carter toglie i sigilli alla camera funeraria del faraone Tutankhamon

1937 – Brevettato il nylon

1942 – Nasce il politico nord coreano Kim Jong Il

1946 – Entra in funzione ENIAC, primo computer general purpose della storia

1959 – Nasce il tennista John McEnroe

1959 – Fidel Castro diventa premier di Cuba

1963 – Nasce l’attore Claudio Amendola

1972 – Il giocatore di pallacanestro dell’NBA Wilt Chamberlain segna il suo 30.000 punto

1976 – Iniziano le trasmissioni di Radio 105

1979 – Nasce il campione di Moto Gp, Valentino Rossi

1980 – Eclissi totale di Sole

1990 – Muore l’artista Keith Haring

1991 – Aerei da guerra statunitensi e britannici bombardano la periferia di Baghdad durante la prima guerra del Golfo

1994 – Nasce il calciatore Federico Bernardeschi

2005 – In Italia entra in vigore il Trattato di Kyoto, con l’obiettivo di ridurre le quote di emissione dell’CO2

2013 – Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo

2019 – Assalto in parlamento in Albania