La torta tiramisù al pistacchio è un dolce ricco, dal gusto intenso e vellutato, in cui il gusto amaro del caffè viene esaltato da quello del cioccolato ed infine addolcito dal pistacchio.

Una ricetta un po’ laboriosa ma che vale sicuramente la pena di provare, una base di pan di Spagna, preparata con del gelato al cioccolato, uno strato di savoiardi ed una crema soffice e vellutata al pistacchio.

Una torta scenografica, perfetta per festeggiare o semplicemente per una coccola a fine pasto.

Noi abbiamo utilizzato della farina autolievitante per rendere il processo più semplice, ma se non l’avete sostituitela pure con della farina 00 semplice e aggiungete una bustina di lievito per dolci.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 8 minuti

Tempo totale: 38 minuti

Dosi per

9 Persone

Ingredienti

Per la base

500 g Gelato al cioccolato

200 g Farina autolievitante

Per la farcitura

200 g Savoiardi

q.b. Caffè

Per la crema

125 g Panna

250 g Mascarpone

200 g Crema al Pistacchio

100 g Latte Condensato

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta tiramisù al pistacchio, in una ciotola miscelate il gelato morbido con la farina. Montate fino ad avere un impasto cremoso e omogeneo. Stendete l’impasto ottenuto su una teglia da forno rivestita di carta forno e infornate a 180°C per 8/12 minuti.

Aiutandovi con un quadro 16X16 coppate le due basi e mettetele da parte.

In una ciotola montate la panna, aggiungete il mascarpone e il latte condensato continuando a montare, infine unite al composto la crema di pistacchio.

Posizionate la prima base nel quadro e spalmate la sua superficie con uno strato abbondante di crema.

Bagnate velocemente i savoiardi nel caffè e posizionateli sulla crema al pistacchio.

Coprite i savoiardi con un altro strato abbondante di crema al pistacchio, completate adagiando sulla crema la seconda base.

Spalmate in superficie uno strato sottile di crema al pistacchio e completate con una spolverata di cacao amaro.