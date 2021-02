tommaso-zorzi,-arriva-la-consacrazione:-“conduttore-di-x-factor”

Tommaso Zorzi è quasi giunto al termine della sua esperienza del GF Vip ed è pronto per la consacrazione, i fan lo vogliono ad X Factor

Attualmente, l’amatissimo XFactor è orfano di conduttore e Twitter esprime la propria preferenza: Tommaso Zorzi deve essere il prossimo presentatore. L’hashtag è salito in tendenza oggi pomeriggio dopo essere stato lanciato dal manager Lazzaro Fantasia con l’obiettivo di essere primi.

LEGGI ANCHE > > > Isola dei Famosi 2021, il cast prende forma: uno youtuber ed un ex GF



I tantissimi fan di Tommy – famoso prima del GF Vip, ma ancor di più dopo i tanti mesi passati all’interno della casa – fanno sentire il proprio supporto all’uomo che ha reso più sereni questi mesi del programma di Canale 5. Perché allora non averlo alla conduzione dell’amatissimo talent show?

#tzconducexfactor perché chi altro ci starebbe così bene? Io lo so: nessuno. #tzvip pic.twitter.com/bWJElms6nI

NON PERDERTI > > > Laura Chiatti rivela la sua grande ossessione: “Grande sofferenza”



Davvero ci vogliamo perdere tutto ciò? Io non voglio #tzconducexfactor pic.twitter.com/Sd7RPFbm6Q

Per adesso, quello di vederlo ad XFactor è soltanto un sogno di tanti fan sebbene possa tramutarsi in realtà. Tommaso Zorzi ha anche reagito al suo #tzconducexfactor:

Lazzaro: *fa partire #tzconducexfactor * Tommaso in casa: “Lazzaro, io voglio fare le telenovelas in Cile”

Tuttavia, quella di XFactor non è l’unica possibilità di vedere Tommaso Zorzi ancora in TV. Qualcuno ha già ipotizzato che l’anima di questo GF Vip possa diventarne opinionista l’anno prossimo al posto dell’addio già dato di Antonella Elia ed un ricambio di Pupo.

Perché, se durante una pandemia, riesce a ballare in quel modo pazzesco in smoking e con il riso nelle tasche, pensate che potrebbe fare su quel palco in finale #tzconducexfactor #tzvip

— La Grandissima Stronza (@AngelicaBellie1) February 21, 2021