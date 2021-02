TG BYOBLU24 | 22 febbraio 2021 | EDIZIONE 19.00

Spread the love

22/02/2021

Ecco alcune notizie del tg di #Byoblu24:

Illegittimo l’obbligo di far indossare anche al banco la mascherina ai bambini di età superiore a sei anni. Il governo Conte, imponendo l’obbligo, ha esercitato in modo non corretto il proprio potere, è quanto ha stabilito il Tar Lazio.

Ancora non si conosce il destino della compagnia aerea di bandiera italiana Alitalia. Tra le varie ipotesi paventate c’è quella di un eventuale ingresso di Lufthansa, la compagnia tedesca. Uno scenario che però priverebbe l’Italia di un altro asset strategico fondamentale. Sul punto abbiamo raccolto il commento di Daniele Fazari, titolare della Foxtrot Aviation Consulting.

“Cenare e pranzare non è contagiare”, “Vogliamo solo lavorare”. Questi alcuni degli slogan lanciati dai ristoratori e dai gestori di pub e bar a Bologna durante una manifestazione-fiaccolata in Piazza Maggiore. Il Comitato Tutela Ristoranti Bologna ed Esercenti Resistenti chiede di eliminare l’orario di chiusura delle attività di ristorazione alle 18 e di potere proseguire l’apertura nell’orario serale.

I luoghi della cultura continuano a rimanere chiusi, così gli artisti si ingegnano come possono. Abbiamo incontrato Martina Berretti, (in arte Mimi De Vicious), guardate cosa si è inventata per continuare a proporre la sua arte al pubblico.

Claudio Messora