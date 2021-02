Stefano De Martino a C’è Posta per te rivela il segreto del suo successo: ecco qual è

Stefano De Martino è stato ieri ospite di ‘C’è posta per te’, ed ha voluto dedicare un messaggio molto particolare alla padrona di casa

Ogni sabato sera tiene banco ‘C’è posta per te’, il programma che ormai abitualmente da qualche settimana intrattiene il pubblico da casa con storie incredibili, a volte anche molto profonde, dai risvolti interessanti e spesso anche inaspettati. E’ proprio questo il compito dell’ottima Maria De Filippi, riuscire a riscrivere storie che sono andate incontro ad evoluzioni spiacevoli.

Anche ieri la padrona di casa ha intrattenuto il suo pubblico, e sono stati tanti i protagonisti che hanno divertito e commosso il pubblico da casa. Come spesso succede, poi, ci sono anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo che partecipano al programma. A volte per dare supporto a chi ha richiesto proprio il supporto della produzione.

E cosi anche ieri, ad esempio, tra i protagonisti famosi si è palesato negli studi di Canale 5 il cantante Renato Zero, ma non solo. Ad esaltare il pubblico da casa ci ha pensato anche Stefano De Martino, emerso sul piccolo schermo come ballerino ma che ormai si è fatto conoscere ed apprezzare anche come conduttore.

Una presenza, quella dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez, che avrà fatto sicuramente contento il pubblico femminile, da sempre molto attratto dal fascino del ragazzo napoletano, ad oggi riconosciuto come vero e proprio sex symbol.

Stefano De Martino ospite di Maria De Filippi

E cosi Stefano è stato chiamato in causa per una storia molto triste, con protagonista una famiglia con tante difficoltà, come spesso succede nei salotti di ‘C’è posta per te’. De Martino, poi, è un ragazzo dalla grande simpatia, e cosi anche nello stemperare gli animi è riuscito a strappare tanti sorrisi.

Una storia che grazie alla produzione, poi, ha trovato il lieto fine al quale Maria De Filippi sempre punta quando si mette al timone. E cosi la conduttrice si è beccata anche un messaggio importante proprio da parte dello stesso Stefano, che le ha riconosciuto un ruolo importante.

Stefano ed il messaggio per Maria

Cosi De Martino, nel corso della sua ospitata a ‘C’è posta per te’, si è lasciato andare ad un messaggio ricco di trasporto, diretto proprio verso la padrona di casa. Il conduttore napoletano, infatti, ha ammesso davanti alla telecamere di dovere molto della sua carriera alla stessa Maria.

In molti forse non lo ricorderanno, ma Stefano è stato fino a poco tempo fa uno dei ballerini di punta di ‘Amici‘, e proprio grazie alla De Filippi riuscì già diversi anni fa a trovare spazio nel mondo della televisione. Ad oggi, come da lui stesso ricordato, molto del suo successo è proprio merito di Maria.