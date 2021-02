Pillole di Bellessere – Dieta proteica: come funziona e come gestirla

Spread the love











La dott.ssa Simona Nichetti professionale ed aggiornata sulle tecniche più innovative di medicina estetica, medicina anti-Aging e nutrizione. Con Lei si da inizio ad una rubrica che entusiasmerà tutti i lettori e tutte/i gli appassionati del sano e bello.

1) La dieta proteica è un regime alimentare caratterizzato da un basso consumo di carboidrati, ipolipidico, normoproteico. Lo scopo è quello di stimolare la lipolisi , preservando il più possibile la massa magra, in modo tale da sostenere il metabolismo basale.

2) la dieta proteica (opportunamente adattata) può andare bene in molte situazioni; può essere impiegata per la remise en forme di una silhouette appannata da 3/5 kg e da un “velo” di cellulite; è il trattamento nutrizionale ideale per normalizzare i parametri della sindrome metabolica o per l’obesità .

3) Sotto il controllo di un medico esperto in questa metodica, è un regime sicuro.

Uniche controindicazioni assolute: i soggetti affetti da diabete insulino dipendente, da epatopatie gravi, e da patologie renali in stato pre dialisi.

4) Gli unici accorgimenti sono quelli di affidarsi ad un medico esperto, e seguire alla lettera le sue indicazioni ed introdurre ca 2/L di acqua al giorno

5) Gli alimenti di una dieta proteica ipocalorica sono tutte le verdure fresche ( in particolare quelle a foglia verde), le proteine di origine animale e vegetale, olio di oliva extravergine, spezie, aromi e molta acqua.

6) Petto di pollo alla griglia condita con succo di limone e pepe rosa con insalata misticanza condita con vinagrette. Branzino al forno con zucchine crude alla julienne condite con olio e pepe

