paolo-bonolis-torna-con-avanti-un-altro-e-ciao-darwin:-le-date

“Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis tornerà su Canale 5 dall’8 marzo. Per la versione serale del quiz preserale con ospiti vip, in previsione per il 12 marzo, probabilmente dovremo aspettare: quella sera dovrebbe partire l’Isola dei Famosi. Ma Bonolis avrà comunque cinque prime serate con “Ciao Darwin Story”, il meglio del fortunato show antropologico del conduttore di “Avanti un altro!”.

“Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti ripartirà su Canale 5 dall’8 marzo.

Il serale di “Avanti un altro!”, con ospiti vip, non comincerà più il 12 marzo, come inizialmente era trapelato, ma più avanti.

Tuttavia, sempre a marzo, Bonolis sarà comunque nuovamente protagonista della prima serata in casa Mediaset, secondo quanto ha spiegato “TvBlog”.

Da marzo in onda “Ciao Darwin Story” con Paolo Bonolis

L’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi, infatti, avrebbe deciso di mandare in onda il meglio di “Ciao Darwin” che dovrebbe essere riproposto come “Ciao Darwin Story” dalla seconda settimana di marzo.

Sulla collocazione effettiva di “Ciao Darwin Story” ci sarebbe ancora in corso un dibattito dentro e fuori Mediaset, anche se ci sarebbero buone probabilità che la trasmissione di Bonolis venisse giovedì sera, 11 marzo, prima della partenza dell’edizione 2021 de “L’isola dei famosi” che avrebbe inizio venerdì 12 marzo.

“Ciao Darwin Story”, a quanto pare, sarà un grande album delle diverse edizioni del varietà di Canale 5 che ha ottenuto sempre grandi ascolti, come hanno dimostrato anche le repliche andate in onda nel primo lockdown nella primavera 2020. Per il momento sarebbero previsti cinque appuntamenti settimanali.

Sonia Bruganelli, compleanno di lusso con Bonolis e amici

Impegni lavorativi a parte, nel weekend Paolo Bonolis ha festeggiato sua moglie, Sonia Bruganelli, che ha spento 47 candeline.

La produttrice di Sdl 2005 ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto che mostrano momenti del giorno del suo compleanno tra mazzi di fiori e regali di lusso. Nelle Stories si vede la Bruganelli con alcuni amici e collaboratori e, naturalmente, il marito.

Bonolis e la Bruganelli sono sposati dal 2002. Sono molto innamorati e affiatati. Hanno tre figli, Davide, Silvia e Adele. Bonolis è anche padre di Stefano e Martina, avuti dalla prima moglie Diane Zoeller. Da anni i due vivono negli Stati Uniti e lo scorso anno si sono entrambi sposati. A settembre Martina ha reso Bonolis nonno per la prima volta del piccolo Theodore.

