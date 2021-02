molinari-su-clubhouse:-“attacco-in-congo,-tre-ipotesi-dietro-la-morte-di-attanasio”

“Ci sono tre ipotesi in questo momento sugli autori dell’attacco nel quale sono morti l’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. Potrebbero essere banditi locali, ma le autorità del Congo puntano l’indice contro le forze rwandesi, protagoniste di frequenti sconfinamenti che negli ultimi giorni hanno già provocato sessanta vittime. Ma c’è anche un ultimo scenario, non escluso dalle autorità europee, che vede il coinvolgimento di gruppi jihadisti”.

Il direttore di Repubblica Maurizio Molinari è intervenuto oggi su ClubHouse per parlare di diritti e governo Draghi con Andrea Concas e Fiorella Minervino. All’inizio della diretta, i moderatori gli hanno chiesto di fare un punto sulla notizia dell’attacco contro gli italiani in Congo.