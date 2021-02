Luca Barbareschi, giudizio durissimo su Maria De Filippi “Mi fa paura … è senza pietà”

Spread the love











Maria De Filippi è la regina incontrastata del sabato sera con la sua seguitissima “C’è posta per te” che va in onda su canale 5.

Ogni sabato sera milioni di telespettatori sono incollati alla tv a seguire le storie, più o meno tristi ma sempre tanto coinvolgenti che la regina degli ascolti snocciola con una padronanza tale che sembra le abbia vissute tutte in prima persona. Poi gli ospiti famosi fanno da corredo e piacciono sempre tanto.

Gli ascolti sono strepitosi e, tra Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne, la sua presenza in tv è quasi totalizzante ma la gente non si stanca mai né di seguirla né di amarla.

Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ospita Luca Barbareschi che fa una dichiarazione forte su Maria De Filippi

Nunzia De Girolamo nella notte tra il sabato e la domenica conduce una trasmissione nuova “Ciao maschio” che ha lo scopo di far conoscere meglio l’universo maschile.

Sabato notte, ospiti erano Luca Barbareschi, Francesco Sarcina e Guido Crosetto.

Nunzia De Girolamo ha fatto a Luca Barbareschi la seguente domanda: “Chi non vorresti avere come nemica?” tra Maria De Filippi, Milena Gabanelli e Greta Thunberg.

Il primo a rispondere è stato Sarcina che ha detto: “So che Maria è tostissima. Non la manda a dire. Lei è una donna pazzesca, farsela nemica non converrebbe. Le altre non le conosco”.

Poi è la volta di Luca Barbareschi che conferma il nome e aggiunge: “Avrei molta paura di Marta Flavi. Ops, ho avuto un lapsus, è un’altra moglie di Costanzo. No, di Maria volevo dire. La De Filippi mi fa paura più di tutte“.

E poi, ancora: “Maria è senza pietà. È dura, durissima. Bravissima, ma tosta“.

E la De Girolamo: “Ti fa paura il suo femminile?” e Barbareschi risponde: “No, non mi ha mai fatto paura nessuno, ma è una persona che non saprei come prendere. Credo che non andremmo mai d’accordo. Due ego-tropici“. A quel punto Sarcina ha commentato: “Bisogna subito farli conoscere allora, immediatamente. La farei entrare adesso”.

Nunzia De Girolamo dice: “Voglio sfatare certi miti”

Nunzia De Girolamo ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv e ha detto: “Da me gli uomini mostrano le loro fragilità e li invito a mettersi nella testa delle donne … vorrei dimostrare che il dialogo e il confronto tra generi è possibile”.

Poi ha parlato del marito Francesco Boccia e ha detto: “E’ emozionato per me ed è il mio più grande alleato”.

