live,-clizia-incorvaia:-insultata-per-strada-per-colpa-di-sarcina

Clizia Incorvaia è stata ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso e qui ha affrontato insieme al fidanzato Paolo Ciavarro le cinque terribili sfere. Ha nuovamente ribadito di non aver mai tradito l’ex marito Francesco Sarcina e del suo fidanzato, con cui è andata a convivere, ha detto: “È lamia scelta definitiva”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso. E hanno affrontato le cinque terribili sfere del programma della domenica sera di Canale 5. La coppia, che si è innamorata durante la scorsa edizione del Grande fratello Vip, ha raccontato di essere finalmente riuscita a realizzare il proprio sogno, ossia andare a convivere. Ora finalmente possono iniziare a costruire davvero la loro vita insieme.

Ma la serata è stata occupata in gran parte da quanto scritto da Francesco Sarcina, leader de le vibrazioni ed ex marito della Incorvaia, che ha accusato nuovamente la ex moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, suo testimone di nozze e suo ex migliore amico. Clizia smentisce categoricamente ogni cosa scritta dal suo ex. Lo fa con la classe e l’eleganza dell’eloquio che la contraddistinguono e alle quali ci ha abituati nel GF Vip:

Quello non è stato un tradimento, eravamo separati. Io non ho mai avuto una storia con Riccardo Scamarcio. ritenere una poco di buono una donna per un momento di debolezza da donna separata…

“Mia mamma mi ha detto che si diventa adulti quando si assumono la responsabilità delle proprie azioni e non si dà più la responsabilità agli altri. C’è molto creatività, lui scrive canzoni meravigliose. Ci sono spunti reali e poi c’è dello stralunato. Un po’ come faceva Baudelaire”

Clizia Incorvaia criticata dalle sfere

Clizia e Paolo hanno poi affrontatole sfere: quattro sfere si sono illuminate di rosso, una sola, quella centrale, di verde. La cosa che viene criticata maggiormente alla incornata – Paolo Ciavarro è rimasto praticamente sempre in silenzio – è che continua a mettere in piazza, ops, sui social, la sua vita provata. Insomma, mercifica i suoi sentimenti. Cosa, naturalmente, che non sta bene alla influencer, che difende il suo lavoro e i suoi sentimenti. L’unica sfera che la difende è quella centrale, la gold, che asconde Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro e dunque suocera di Clizia.

Paolo la sua scelta definitiva

Il “siparietto” si chiude con una domanda pepatine: bacia meglio Paolo o Francesco Sarcina? E lei con grande garbo: “Lui (indicando il compagno). È la mia scelta definitiva“.