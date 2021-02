l’ex-senatore-de-gregorio-assolto-dopo-17-anni:-le-accuse-di-riciclaggio-“non-sussistono”

Assolto con formula piena dopo 17 anni perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa dai giudici del tribunale di Napoli sull’ex senatore Sergio De Gregorio per un episodio risalente al 2004.

De Gregorio fu accusato dalla Dda di sostituzione dei titoli con soldi di illecita provenienza, a seguito di ritrovamento di alcuni assegni, nel corso di una perquisizione della guardia di finanza, nell’abitazione di Rocco Cafiero, detto ‘o’ Capriariello’, considerato vicino al clan Nuvoletta.

L’ex senatore nel corso del processo si è difeso specificando come quegli assegni fossero relativi a una compravendita immobiliare, che però non fu mai portata a termine.

Come spiega il legale dell’ex senatore Sergio De Gregorio, Carlo Fabbozzo, il collegio (della sesta sezione del Tribunale di Napoli), presieduto dal dottor Pellecchia (relatore dottoressa Daniele, giudice a latere dottor Bottillo, pm dottor Cozza), ha pronunciato la sentenza di assoluzione, relativa a fatti intercorsi nel 2004, “a corredo di inquietanti ipotesi di collegamento con la criminalità organizzata”.

“Al mio assistito, ex senatore della Repubblica – aggiunge Fabbozzo -, è già accaduto in passato di aver pagato prezzi politici e personali per accuse poi risultate infondate, come nel caso del suo proscioglimento in istruttoria a Reggio Calabria dai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio, contestati addirittura per l’abbraccio a un soggetto omonimo di un boss nel corso di una manifestazione elettorale”.

