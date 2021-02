isola-dei-famosi-2021,-daniela-martani-commenta-la-sua-possibile-partecipazione-al-reality

Proprio ieri avevamo riportato la notizia secondo la quale Daniela Martani sarebbe entrata a far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2021. A dare la notizia ci aveva pensato TVBlog e il nome dell’ex gieffina era subito rimbalzato sul web.

Tuttavia, Daniela Martani avrebbe commentato questa news sotto il tweet del giornalista Giuseppe Candela, che aveva detto:

In un momento così delicato, con una pandemia in corso, inserire nel cast dell’Isola dei Famosi Daniela Martani (fonte Tvblog) che ha espresso posizioni imbarazzanti sul Covid è veramente inaccettabile. #isoladeifamosi

La replica di Daniela Martani, dicevamo, non si sarebbe fatta attendere. L’ex hostess di Alitalia, infatti, avrebbe commentato il tweet dicendo che lei non saprebbe nulla di questa notizia. E avrebbe inoltre ribadito le sue posizioni sulla situazione Covid. Posizioni che in passato avrebbero fatto discutere:

A parte che io non so nulla di questa notizia ma ti ricordo che finché è in vigore la costituzione, la libertà di pensiero è inviolabile. Secondo i tuoi parametri chi nn la pensa come te deve essere escluso dalla vita sociale? Ho esperienze dirette con il covid, le cure ci sono.

Possiamo dunque prendere le sue parole come una smentita della sua partecipazione al reality?