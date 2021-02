insalata-d’arance-e-carciofini,-la-ricetta-della-nostra-cuoca

Ingredienti di stagione, bisogno di vitamine e tanta voglia di leggerezza. L’insalata di arance rosse e bionde della nostra cuoca Joëlle Nedèrlants ha tutto quello di cui abbiamo bisogno adesso e a renderla ancora più buona, il fatto che l’ha preparata apposta per noi. Facciamola insieme, seguendo la sua ricetta.

La ricetta dell’insalata d’arance e carciofini

Ingredienti

500 g di carciofini



2 arance rosse



2 arance bionde non trattate



20 olive taggiasche



4/5 olive verdi, prezzemolo



basilico



foglie di aglio orsino del giardino



olio extra Vergine di oliva



sale



aceto bianco



1 limone



pepe

Procedimento

Pulire i carciofi e tagliarli in 4 e metterli in acqua e limone, poi metterli in un pentolino con 1/2 di bicchiere di aceto, 2 bicchiere d’acqua, 2 rami di prezzemolo, sale, fare lessare per circa 12′.

Scolarli e lasciare raffreddare, condire con olio. Tagliare le arance a vivo, tagliatele a pezzi, aggiungere le olive, le erbe tritate, i carciofini, grattugiato di limone, condire con olio, sale e pepe.

E un insalata freschissima e gustosa da mangiare come contorno o antipasto!

Il segreto di Joëlle

A rendere speciale questa insalata, non è solamente il modo in cui sono trattati gli ingredienti, ma anche la loro varietà. Come vedrete nella lista, questa insalata è preparata con due varietà di arance, due tipologie di olive differenti e arricchita dal sapore di diverse erbe aromatiche. Lo stesso principio può ispirarci nella preparazione di ricette ricche e gustose, anche molto lontane da un’insalata. Prendiamo ad esempio una pasta condita con un sugo di pomodorini freschi: sarà ancora più buona se scegliamo pomodorini datterino, ciliegino gialli, rossi e verdi. Quando prepariamo una pizza invece, possiamo giocare con le variazioni della farcitura. Una semplice margherita ad esempio, può diventare davvero speciale se aggiungiamo un po’ di mozzarella di bufala e qualche fettina di mozzarella di bufala affumicata.