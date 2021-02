gli-irregolari-di-baker-street,-dal-26-marzo-su-netflix

Spread the love

Quando esce Gli Irregolari di Baker Street

Ha finalmente una data di uscita la versione Netflix dei giovani aiutanti di Sherlock Holmes. Debutta venerdì 26 marzo The Irregulars, altrimenti noto come Gli Irregolari di Bake Street.

Che cos’è The Irregulars

Annunciata nel dicembre 2018, The Irregulars serie tv Netflix è ispirata alle avventure di Sherlock Holmes. L’investigatore più famoso di Londra torna a essere protagonista di questa nuova serie. Holmes, così come nella serie di romanzi originale, ha bisogno di un aiuto speciale per le sue indagini.

Infatti gli Irregolari di Baker Street del titolo sono un gruppo di giovani che vivono per strada e che sono dotati di un grandissimo intuito. Questo serve loro per “spiare” personaggi sospetti senza essere visti e riferire tutti gli aggiornamenti a Sherlock Holmes, il quale trae le sue conclusioni e risolve ogni caso.

I protagonisti di Gli Irregolari di Baker Street. Credits: Matt Squire/Netflix.

Tom Bidwell, autore di Mad Fat Diary e nominato all’Oscar per il film Wish 143, ha rivelato che la serie prodotta da Netflix è in lavorazione ed è da sempre nei suoi progetti. Ecco cosa ha rivelato lo scrittore. “Sherlock Holmes [nei libri di Conan Doyle] ha un gruppo di ragazzini di strada che lo aiutano spesso nei suoi casi più importanti, quindi la nostra serie parte dal presupposto: e se Sherlock Holmes fosse dipendente da sostanze stupefacenti e delinquente e i ragazzi risolvessero i casi di cui si prende il merito?”.

Bidwell, che già ha realizzato la miniserie Watership Down per Netflix, ha anche rivelato che è da più di dieci anni che sta lavorando a questo progetto e che è entusiasta del fatto che Netflix abbia appoggiato questo nuovo progetto.

Di cosa parla Gli Irregolari di Baker Street: trama

Harrison Osterfield (Harrison) in Gli Irregolari di Baker Street. Credits: Matt Squire/Netflix.

Ambientata nella Londra vittoriana, la serie segue una banda di adolescenti problematici spinti a risolvere crimini dal sinistro dottor Watson e dal suo misterioso socio in affari, lo sfuggente Sherlock Holmes. Mentre i casi prendono una terribile piega soprannaturale ed emergono poteri oscuri, toccherà ai ragazzi di Baker Street darsi da fare per salvare la città e il mondo intero.

Cast di Gli Irregolari di Baker Street: attori e personaggi

Da sinistra a destra: Harrison Osterfield, Thaddea Graham, Darci Shaw, McKell David, Royce Pierreson e Jojo Macari. Credits: Matt Squire/Netflix.

Ecco chi sono gli Irregolari: Thaddea Graham (Us) nei panni di Bea, Darci Shaw (Judy) nel ruolo di sua sorella Jessie, Jojo Macari (Sex Education) nel ruolo di Billy, McKell David (Snatch) è Spike e Harrison Osterfield (Catch-22) è Leopold. Figura nella serie tv Clarke Peters (Queste Oscure Materie) nel ruolo di Linen Man.

L’attore inglese Henry Lloyd-Hughes. Credits: Getty Images.

Il protagonista Sherlock Holmes è interpretato da Henry Lloyd-Hughes, famoso per le serie tv The Inbetweeners e Killing Eve.

Scelto anche John Watson, il cui volto ha il nome di Royce Pierreson, attore celebre per Line of Duty. Sono parte del cast anche Sheila Atim (The Feed), e l’attore Aidan McArdle (Strike Back: Revolution) nei panni di Lestrade.

Trailer di Gli Irregolari di Baker Street

Ecco il teaser trailer della serie al debutto venerdì 26 marzo:



Episodi di Gli Irregolari di Baker Street: quanti sono

Sono otto gli episodi di Gli Irregolari di Baker Street, diretti principalmente da Johnny Allan. Le riprese sono iniziate nel dicembre 2019 in location quali Nantwich, Liverpool, Chester, e successivamente nel nord del Galles. Sospesa lo scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, la produzione ha ripreso ad agosto. Drama Republic realizza la serie per Netflix.

Gli Irregolari di Baker Street in streaming

In streaming, la serie sarà disponibile su Netflix negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.