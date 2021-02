gf-vip:-eliminato-andrea-zenga

L’eliminato della settimana del Grande Fratello Vip è Andrea Zenga. È lui che ha perso la sfida a tre con Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Prima di andarsene dalla casa più spiata d’Italia, il vippone ha lasciato una bella dedica alla sua fidanzata scritta sulla grande foto del loro primo bacio.

È Andrea Zenga l’eliminato di questa settimana del Grande Fratello Vip. Il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha perso la sfida al televoto con Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Quest’ultima è riuscita a conquistare il favore del pubblico per ben due volte in soli tre giorni. Venerdì scorso ha infatti vinto la sfida con Giulia Salemi. Il pubblico si è schierato in maniera netta per le due “Iron Ladies”, come le ha definite Tommaso Zorzi, che hanno ottenuto più del 90% dei voti: Samantha ha ottenuto il 48% dei voti, Stefania il 45% e Andrea Zenga un misero 7%.

Leggi anche: GF Vip, il segreto di Rosy: con Zenga è amore?

La prima a salvarsi, dunque, è stata la De Grenet. Quando le viene comunicato l’esito del televoto, il disappunto di Antonella Elia è grande: “Ma non è possibile, siamo su un altro pianeta! Già è impossibile che sia uscita Maria Teresa, adesso che sia salva la De Grenet…”

Stefania e Andrea vengono separati e mandati uno nella Mystery Room e l’altra nella Stanza Led. Zenga viene invitato a scrivere una dedica sulla grande fotografia che immortala il primo bacio che si è scambiato con la sua Rosina.

Tommaso viene mandato da Stefania per ballare insieme a lei sulle note di Maledetta Primavera di Loretta Goggi, che è la loro canzone.

Il bilancio di Stefania e Zenga

Potrebbe interessarti: GF Vip: Nicolò Zenga “perplesso” su Rosalinda

Ad entrambi viene anche chiesto di fare un bilancio dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia: Zenga sottolinea che la prima settimana ha odiato la casa, poi l’ha amata tantissimo. La Orlando ha provato sicuramente “più amore in questa casa, per questo viaggio che mi ha fatto riscoprire tante cose di me, il rapporto con la mia famiglia. Ho rinnovato il mio amore per mio marito”.

Dopo tutto questo, Alfonso Signorini legge il verdetto del televoto: “Il pubblico ha deciso che il vip che deve abbandonare immediatamente la casa del Grande Fratello è Andrea Zenga”. Stefania è incredula, stupita. Rosalinda è dispiaciuta, ma vede la dedica del suo Andrea e afferma: “Quel ti aspetto vuol dire tutto”.