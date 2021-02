Curvy design: quando l’ispirazione è la silhouette femminile

Busti e fianchi che omaggiano le donne e che lanciano un messaggio di body positivity. I protagonisti questa volta però, non sono persone in carne e ossa, ma vasi in ceramica, candele e complementi d’arredo che ritraggono il corpo umano le più disparate shape femminili. Curvy è bello, anche nell’interior design.





LA BELLEZZA DEL CORPO FEMMINILE CONQUISTA IL DESIGN

FORMOSI E A TINTE PASTELLO



Sono i vasi in ceramica della serie Macarons di IAMMI, il brand lanciato dal duo Dos Santos, product designer italo-portoghese, e Stephanie Blanchard, art director italo-francese. Il loro stile? Originale e sempre fuori dalle convenzioni.

LE CANDELE DI TENDENZA



Belle come sculture, sono l’ultimo trend che corre sui social. Non si accendono, ma si tengono in bella vista, proprio come questi mezzi busti di Nudo Milano.

LA VENERE DI MILO

Ironica, come tutto il mondo Seletti. Si tratta di un portaombrello, ma è anche un’opera d’arte che vuole ricordarci, con il sorriso, che anche nell’antica Grecia, a volte, pioveva.

UN PROGETTO SOSTENIBILE (E ARTY)



Dare nuova vita alle bottiglie di vetro. Si può fare non solo con un corretto smaltimento, ma anche con un riutilizzo creativo. Come hanno fatto loro di The Naked Vase.

W LE FORME

State cercando qualche oggetto particolare come questi per la vostra casa? Sfogliate la gallery in alto, per voi tanti altri oggetti ispirati al corpo umano femminile.