coronavirus-nel-mondo.-alla-casa-bianca,-un-minuto-di-silenzio-per-i-500-mila-morti-di-covid-negli-usa

Stati Uniti, un minuto di silenzio alla Casa Bianca per i 500 mila morti nel Paese

Il presidente americano Joe Biden commemorerà con un minuto di silenzioal il raggiungimento della quota del mezzo milione di morti per coronavirus negli Stati Uniti. Si tratta di un numero di vittime maggiore di quello subito in tre guerre: Prima e Seconda Guerra mondiale e Guerra del Vietnam insieme. In una nota della Casa Bianca si legge che Biden terrà un discorso al tramonto per ricordare chi ha perso la vita. Alla cerimonia, che prevede l’accensione di candele, parteciperanno anche la first lady Jill Biden, la vicepresidente Kamala Harris e suo marito Doug Emhoff.



Germania, riaprono le scuole

Sono oltre 4.300 i nuovi casi di coronavirus confermati e 62 i decessi nelle ultime 24 ore in Germania, dove è salito a 2,39 il numero totale dei contagiati e a quasi 68 mila quello dei decesso. Sono dati del Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, diffusi nel giorno in cui 10 dei 16 laender tedeschi riaprono le scuole. Il ministro della Sanità Jens Spahn ha chiesto di essere ”cauti” dal momento che rispetto ai contagi ”i numeri stanno salendo ancora”, anche a causa della variante inglese particolarmente contagiosa. Intervistato dalla radio Ard, Spahn ha spiegato che gli insegnanti potrebbero essere vaccinati prima del previsto.

L’Argentina dà il via libera al vaccino cinese Sinopharm

La nuova ministra della Salute argentina, Carla Vizzotti, ha autorizzato ieri l’approvazione in emergenza del vaccino Sinopharm contro il Covid-19, sviluppato in collaborazione con l’Istituto dei prodotti biologici della Repubblica popolare cinese di Pechino. Questo vaccino si aggiunge agli altri di cui l’Argentina si è assicurata la fornitura, due dei quali (il russo Sputnik V e l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India con il marchio Covishield) sono già disponibili sul territorio argentino per la vaccinazione del personale sanitario, delle fasce a rischio e degli over 70 e 80.

Il governo del presidente Alberto Fernández ha raggiunto un accordo con la compagnia China National Pharmaceutical Group, che elabora il vaccino Sinopharm, per la fornitura, a partire dai prossimi giorni di un milione di dosi che serviranno per immunizzare 500.000 persone. L’agenzia di stampa Telam ha ricordato per l’occasione che si tratta della prima decisione che ha preso la ministra Vizzotti subentrata a Ginés González García finito in uno scandalo di vaccinazioni irregolari, aggiungendo che alla fase III di sperimentazione del Sinopharm hanno partecipato per iniziativa della Fundación Huésped 3.000 persone che si sono vaccinate nei Centri Vacunar di tutto il Paese.