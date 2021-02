I conchiglioni ripieni di radicchio noci e gorgonzola sono un primo piatto ricco e goloso, la forma a conchiglia è perfetta per essere riempita e cotta al forno.

Una ricetta vegetariana, semplicissima da preparare e perfetta per i pranzi in famiglia, potete anche prepararla in anticipo e lasciarla in frigorifero fino al momento di cuocerla.

Noi abbiamo scelto di riempirli con un composto a base di radicchio, noci, pane raffermo e gorgonzola. Un piatto vegetariano, anti spreco e gustosissimo.

Nei mesi freddi la mente è proiettata verso la stagione fredda, anche se spesso il clima italiano ci regala giornate di sole e atmosfere tiepide.

Si comincia a desiderare pasti più sostanziosi per prepararsi al freddo o semplicemente coccolarsi di più. Si ha voglia di stare a casa, di organizzare cenette tra amici e preparare piatti sfiziosi.

Il comfort food italiano per eccellenza è la pasta. Al forno, saltata in padella o semplicemente condita con un buon olio extra vergine, non manca mai sulle tavole degli italiani.

Se poi si utilizzano materie prime di eccellenza, come la pasta e l’olio extra vergine di oliva basta davvero poco per creare un piatto d’autore.

Gustate i vostri conchiglioni al forno con un bicchiere di vino rosso corposo e fruttato come un buon Barbera d’Alba.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 26 minuti

Tempo totale: 56 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

2 cucchiai Olio extra vergine di oliva

1 cespo Radicchio di Treviso

200 ml Latte

100 g Pane raffermo

500 g Pasta Tipo conchiglioni

300 g Gorgonzola

100 g Panna da cucina

50 g Noci tipo pecan

Preparazione

Per preparare la ricetta dei conchiglioni ripieni di radicchio noci e gorgonzola, cuocete i conchiglioni in abbondante acqua salata per circa 6 minuti (la metà del tempo indicato sulla confezione). Scolateli e teneteli da parte.

In una casseruola, fate appassire il radicchio tagliato sottile in due cucchiai di olio extra vergine. Unite il latte e fate cuocere qualche minuto. Salate e pepate.

Tagliate il pane raffermo a cubetti e sminuzzate le noci pecan, unite il tutto al radicchio e mescolate bene.

Aggiungete infine 150 g di gorgonzola. Mescolate bene sul fuoco ottenendo un composto amalgamato e mettete da parte. Mentre il composto si raffredda, fate sciogliere in un pentolino i restanti 150 g di gorgonzola nella panna da cucina.

Una volta raffreddato il ripieno al radicchio, prendete un tegame da forno e cominciate a comporre il tutto. Mettete un primo strato di salsa al gorgonzola sul fondo della pirofila.

Riempite i conchiglioni e disponeteli nella teglia formando un primo strato.

Condite con la salsa al gorgonzola, fate un secondo strato di conchiglioni e condite nuovamente con la salsa.

Cuocete i vostri conchiglioni in forno caldo a 180° per circa 20 minuti, coprendo il tegame con della carta argentata.