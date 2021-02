Caterina Balivo: “Sono andata giù nel solco. Ho provato dolore”

Caterina Balivo è protagonista di un’importante e struggente confessione, nella quale ammette di aver provato dolore ma di essersi rialzata

Caterina Balivo (Instagram)

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. È nata a Napoli ma è cresciuta in provincia di Caserta, ad Aversa. Nel 1999 ha partecipato al concorso di bellezza “Miss Italia” piazzandosi sul gradino più basso del podio. L’anno successivo ha fatto il suo esordio televisivo nel programma “Scommettiamo che … ?”, condotto da Fabrizio Frizzi.

In seguito entra a far parte del cast di “Unomattina”, dove gestisce un paio di rubriche. La lista delle trasmissioni alle quali ha partecipato è diventata sempre più lunga nel corso degli anni. Tra queste troviamo “L’anno che verrà”, “Linea verde”, “Stasera mi butto”, “I sogni son desideri” e altre.

L’apice del suo successo lo raggiunge alla guida di “Detto fatto”, da lei presentato per quindici stagioni. Accanto alla sua importante carriera televisiva, la Balivo ha avuto un paio di esperienze nel mondo radiofonico sull’emittente “Radio Montecarlo”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 2014 con il manager Guido Maria Brera, con il quale ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Ma cos’è che preoccupò così tanto la conduttrice?

Caterina Balivo confessa: “Ho provato dolore”

Se la Balivo è così amata è proprio per il fatto che si racconta spesso senza filtri, ovviamente anche per il suo carattere forte e solare che le ha permesso di conquistare anche il pubblico da casa.

Il suo successo è facilmente intuibile dal suo profilo Instagram, dove la balivo vanta quasi un milione e mezzo di follower, con i quali condivide molti attimi della sua vita privata. Non solo momenti belli però, anche quelli di preoccupazione come è avvenuto proprio di recente.

Una foto da lei condivisa ha attirato molta attenzione, soprattutto per la particolare didascalia. “Quando ero piccola pensavo che fosse la data dell’inizio della mia vecchiaia. Invece fu uno dei giorni più divertenti e emozionanti della mia vita. Non sapevo fosse anche l’ultimo giorno della spensieratezza, dei balli, dei canti, dei baci e degli abbracci…Sono andata giù nel solco che si è aperto… ho sentito dolore, rabbia e impotenza. Ho guardato a tutti coloro che hanno perso tutto, chi ha paura del futuro, chi non sa più sorridere, chi pensa che domani non ce la farà. A loro, per primi, va il mio pensiero in questa giornata per me di festa”.

Fa riferimento alla data del suo compleanno, all’aver superato la soglia dei quarant’anni, mandano anche uno speciale messaggio per le vittime della pandemia