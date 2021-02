cassettiere:-i-modelli-che-danno-carattere-agli-ambienti

Ha origini francesi La commode, come veniva chiamata alla fine del XVII secolo; porta il nome attuale di cassettiera a partire dal 1708, ed è stata, nella sua forma più classica, uno fra i mobili maggiormente fabbricati.

Generalmente è in legno, di altezza contenuta, quasi una sorta di basso armadio e a larghi cassetti oppure ad ante, progettato per contenere abitualmente della lingerie o della biancheria per la casa o anche oggetti di natura diversa. Un elemento di arredo funzionale che trova spazio in diversi ambienti della casa, adatto a molteplici usi e funzioni, si presta anche ad essere un gradevole piano d’appoggio per lampade, quadri, soprammobili o vasi. In relazione al tipo di oggetti che dovrà custodire e all’ambiente in cui andrà a collocarsi, la cassettiera può dare un tocco di stile alla casa, riempiendo magari un angolo vuoto del salotto o dell’ingresso.

Dalla matita di Rodolfo Dordoni nasce la cassettiera Flou Splendor con 7 cassetti in finitura laccata lucido color crema. Le maniglie possono essere scelte in bagno d’oro o nickel nero lucido. La forma che si sviluppa verso l’alto è pensata con l’idea di un preciso lifestyle, così come i prodotti della collezione Flou 2020, nascono per riportare l’uomo al centro e per creare spazi dove è semplice vivere e trovare benessere; dove ritrovare equilibrio e sintonia con un ambiente che sempre più abbiamo il dovere di amare e rispettare. La serie elegante e raffinata comprende anche comodino e settimanale.

Gentleman, della collezione Flou 2020 disegnata da Carlo Colombo è un mobile portacamice a tre cassetti; l’eleganza delle linee e la preziosità dei materiali e l’accuratezza delle lavorazioni esprimono appieno i valori del vero Made in Italy. Struttura in legno multistrato curvato rivestito esternamente in pelle, con bordo perimetrale in pelle ton-sur-ton o a contrasto, l’interno é in ebano con finitura opaca. La pelle è utilizzata anche per le maniglie e i frontali di questo complemento d’arredo elegante, stiloso e spazioso. Le linee sinuose, le maniglie ad onda verticali, i lati mai spigolosi tendono a far diventare questo prodotto il vero fiore all’occhiello di quell’habitat.

In camera da letto, per ottimizzare gli spazi, la cassettiera Sanya Flou del designer Carlo Colombo è concepita con ben cinque cassetti, tre più grandi nella parte inferiore, due più piccoli nella parte superiore. La particolarità di questi cassetti è che possono essere estratti completamente, mentre per quanto riguarda il rientro è ammortizzato.

La cassettiera Sanya è in alluminio ed in MDF, laccato opaco. Le scelte cromatiche sono svariate: sabbia, bianco, crema nero, bronzo e grigio scuro. Concepire la cassettiera come un mobile fondamentale della vostra zona notte sarà la risoluzione di tanti problemi, soprattutto di spazio. Sanya si colloca bene ad un ambiente moderno, semplice e giovanile.

Flou studia infatti da sempre per creare tipi d’arredo al passo coi tempi, per donare armonia al vostro habitat.