Cashback, la settimana si apre con una piacevolissima novità per tutti gli iscritti. Ecco cosa sta succedendo.

Cashback, importanti novità in arrivo (Pixabay)

E’ tempo di paga. Chi si è iscritto al concorso cashback l’app Io, partecipandovi già nella fase sperimentale dello scorso dicembre, ha visto accreditarsi o lo vedrà nei prossimi giorni la somma raggiunta durante il periodo natalizio. Del resto il termine ultimo per l’erogazione dei premi – come annunciato ufficialmente sulla piattaforma – è il prossimo 1 marzo, il che significa che entro questa settimana chi ne ha diritto troverà un accredito direttamente sul proprio conto.

Annunciati nuovi metodi di pagamento (Pixabay)

Cashback, arrivano i primi pagamenti in Italia

Così sono in tanti in queste ore a ‘festeggiare’ per un +150€ apparso all’improvviso. Una meta tra l’altro facilmente raggiungibile poiché, a differenza di adesso, due mesi fa, in virtù della fase sperimentale, erano necessarie appena dieci operazioni per assicurarsi un rimborso del 10% delle spese totali. Accrediti che in queste ore stanno spazzando via anche le voci che volevano una riduzione del premio, in virtù di una domanda così alta da sorprendere anche lo stesso governo. Tutto regolare invece. Così come lo sarà in estate.