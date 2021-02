anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-23-febbraio-2021:-puntata-92

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 febbraio 2021

Il Paradiso delle Signore il 23 febbraio 2021 va in onda su Rai 1 alle 15.55 salvo cambiamenti nella programmazione. In alternativa puoi trovare la puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 febbraio 2021 in diretta su RaiPlay. Sempre sulla piattaforma ci sono anche gli episodi già andati in onda.

Ecco le anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore del 23 febbraio 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5 Anna Interpretata Da Francesca Carrain Qui Nella Puntata 81 Mentre Parla Con Gabriella Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 92 trama

Agnese è sempre stata una donna di fede e con grande rispetto per la comunità. Questa volta è lei a essere nella condizione di chiedere aiuto. O meglio, la signora Amato ha intenzione di rivolgersi a Don Saverio per tentare di dare una mano a Maria. La giovane sarta, oltre a essere un valido aiuto in Atelier, è ormai quasi di famiglia per gli Amato. Agnese non può ignorare la situazione di difficoltà che la Puglisi sta vivendo. Forse Don Saverio le può trovare una sistemazione per evitare che lei sia costretta a tornare in Sicilia.

Umberto è sempre più convinto che la strada della sincerità sia quella da percorrere con Marta. Ora la figlia non è più a New York e è rimasta all’oscuro della verità su Federico troppo a lungo. Lo stesso Federico vorrebbe che lei sapesse tutto sulla questione. Chi non è dello stesso avviso è Adelaide. La Contessa propone una soluzione che, per il momento, può rassicurare tutte le persone coinvolte. Marta, dal canto suo, comincia a percepire che c’è qualcosa di strano. Non ha prove, solo il fatto che ci sia qualcosa di sospetto.

Nel frattempo al Paradiso c’è un cambio di ruoli. Dopo essersi resa conto di non sentirsi all’altezza, Dora cede l’incarico da capocommessa a Irene. La Cipriani non vede l’ora di avere tra le sue mani il potere dettato dalla nuova mansione.

Il rischio che Maria possa tornare a Partanna spaventa Giuseppe. Il signor Amato, infatti, spera che la Puglisi possa convolare a nozze con Rocco. Così il padre di Salvatore trova una soluzione del tutto inaspettata.

Le Veneri sono invitate da Gabriella nella sua nuova casa, a Villa Bergamini. La serata sta per concludersi quando si presenta Anna. È del tutto una sorpresa. La ragazza è a Milano e ha bisogno di supporto.