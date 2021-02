america-dei-boschi-(pocapaglia):-ragazza-ventenne-perde-il-controllo-della-sua-auto

Trasportata in ambulanza (della Croce Rossa) all’ospedale di Verduno

Nella mattinata di oggi, una ventenne di Pocapaglia ha perso il controllo della sua vettura (una Volkswagen Polo) in località America dei Boschi. La ragazza è stata trasportata in ambulanza (della Croce Rossa) all’ospedale di Verduno. Seri i danni riportati dal veicolo. Oltre ai soccorsi, è intervenuta la Polizia Municipale di Pocapaglia per i rilievi.