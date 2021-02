ambasciatore-italiano-ucciso-in-congo:-il-convoglio-vittima-di-un’imboscata

Spread the love

22/02/2021

È stato ucciso in un’imboscata l’Ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, insieme a lui il carabiniere che gli faceva da scorta, Vittorio Iacovacci e l’autista. La macchina dell’Ambasciatore stava viaggiando insieme al convoglio delle Nazioni Unite nella zona della città di Goma nell’est del Congo a pochi chilometri dal confine con il Ruanda.

Un Paese dilaniato dai conflitti

Il convoglio di macchine è stato intercettato da una banda armata che avrebbe tentato il rapimento dell’Ambasciatore. I ranger del vicino parco nazionale del Virunga hanno tentato un’operazione per liberare l’Ambasciatore che tuttavia è stato ritrovato morto.

Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche precise dell’episodio che ha visto coinvolto un convoglio di macchine delle Nazioni Unite della missione MONUSCO e anche della Delegazione dell’Unione europea. La Missione ONU è presente nel Paese come forza di peacekeeping dal 2000 e in particolare opera nella zona di Goma, molto spesso epicentro di scontri armati con i Paesi confinanti e con bande armate.

Il Congo, dopo essere uscito indenne dalle ultime elezioni presidenziali del 2019 che avevano portato ad un cambio politico dopo quasi vent’anni di Presidenza Kabila, stava attraversando il difficile periodo dell’emergenza Covid. Nonostante i pochi casi riscontrati nel Paese, il Presidente Félix Tshisekedi aveva comunque deciso di introdurre la misure del coprifuoco dal dicembre scorso.

Il prolungato periodo di restrizioni ha contribuito ad aumentare il disagio economico e sociale nella popolazione congolese, dove il reddito pro capite annuo si attesta su una media di 500 dollari.

Claudio Messora