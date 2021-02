10-modi-di-fare-la-pasta-al-forno

La pasta al forno nell’immaginario collettivo è la pasta scolata al dente e condita con mozzarella, besciamella e altro e poi ripassata in forno a gratinare. Ma pasta al forno in realtà vuol dire tante cose perché nel forno si possono cuocere spaghetti, fusilli, pennette, gnocchi e tortellini e con una miriade di condimenti sempre diversi.

Gli ingredienti immancabili in una pasta al forno sono la mozzarella, che può essere sostituita da un formaggio filante, la besciamella, meglio se preparata in casa e il parmigiano, ma esistono molte varianti anche per vegani.

Con la pasta al forno è facile fare bella figura con gli ospiti perché in genere si tratta di un primo piatto molto ricco, che si presenta molto bene e ha quella crosticina gustosa che stuzzica il palato. E anche i bambini la adorano perché è filante.

La pasta al forno è anche un buon modo per riciclare la pasta avanzata: basta aggiungere del formaggio e qualche altro condimento saporito e infornare. Non sarà più una semplice pasta riscaldata, ma un piatto completamente nuovo.

Ecco a voi le nostre 10 proposte, sono tutti piatti a base di pasta. Lasagne & Co. saranno trattati in un’altra occasione.

Pasta al forno rossa

La ricetta più classica. Si prepara in genere con delle pennette condite con il ragù. Poi si aggiungono dei pezzetti di mozzarella o scamorza e si riempie una pirofila da forno. Si cosparge la superficie con qualche cucchiaio di besciamella e del parmigiano e si cuoce in forno a 180° per 15 minuti.

Pasta al forno bianca

Potete realizzarla con un ragù bianco oppure con verdure e formaggi. Noi vi consigliamo di preparare una specie di fonduta sciogliendo diversi tipi di formaggio come robiola, gorgonzola, parmigiano e pecorino nel latte caldo. Condite la pasta con questa salsa e poi cuocetela all’interno di una pirofila da forno sempre con la superficie ricoperta di parmigiano, besciamella e mozzarella.

Macaroni ‘n’ cheese

Una classica ricetta americana che piace tanto ai bambini. Potete utilizzare i macaroni che sono un formato di pasta corta oppure anche i ditalini rigati o i celentani. Condite la pasta con una crema preparata sciogliendo nella besciamella dei formaggi come Cheddar, parmigiano e fontina e condita con sale, pepe e noce moscata. Cuocete tutto in una pirofila da forno imburrata e spolverata con il pangrattato e coprite la superficie della pasta con una generosa quantità di parmigiano.

Pasta al forno veg

Sapete che si piò preparare un ottimo ragù anche con il seitan o la soia? Anche i formaggi possono essere sostituiti da un trito di anacardi frullato con acqua e spezie e la besciamella può essere preparata in casa con latte e burro vegetali e farina di riso. Il risultato sarà più leggero e delicato.

Conchiglioni ripieni

Un primo piatto che in genere lascia sempre tutti a bocca aperta sono i conchiglioni ripieni. Si tratta di un formato di pasta piuttosto grande che si presta ad essere riempito. Noi vi suggeriamo un ripieno classico e facile a base di ricotta e spinaci. Dopo aver cotto in acqua i conchiglioni riempiteli e sistemateli in una pirofila imburrata e sporcata con della besciamella e copriteli con una salsa di pomodoro semplice oppure con besciamella e parmigiano.

Gnocchi al forno

Anche noti come gnocchi alla sorrentina. Una ricetta davvero semplice e molto golosa. Una volta cotti gli gnocchi, si condiscono con un sugo di pomodoro e basilico e poi si cuociono in una pirofila da forno ricoperti con parmigiano e cubetti di mozzarella.

Torta di rigatoni

Un’idea originale per portare a tavola la pasta al forno sottoforma di torta. Cuocete i rigatoni e scolateli al dente. Sistemateli in piedi e uno vicino all’altro in uno stampo per torte rotondo a cerniera. Conditeli con del ragù facendolo penetrare il più possibile all’interno della pasta e poi completate con besciamella, mozzarella e parmigiano. Cuocete in forno a 180° per 20 minuti.

Torta di spaghetti

Altra versione della torta di pasta è quella che si prepara con gli spaghetti o le tagliatelle. In genere è un modo per riciclare la pasta avanzata un po’ come si fa con la tipica frittata alla napoletana. In questo caso sia che la pasta abbia un condimento rosso, sia che sia bianco, si aggiungono un po’ di besciamella, qualche cubetto di mozzarella, del parmigiano e dei fiocchetti di burro e si cuoce tutto in una tortiera per circa 15 minuti a 180°.

Corona di riso

Un primo piatto molto scenografico che si prepara con il riso prima bollito e poi condito con quello che si preferisce. In genere, ancora caldo si mescola con burro e parmigiano e un uovo per addensare. Poi si possono aggiungere passata di pomodoro e piselli, un ragù bianco o rosso o delle verdure. Si può fare anche una corona ripiena di condimento all’interno.

Pasta al forno palermitana

Questo primo piatto siciliano è un classico della cucina italiana. Si preparara con gli anellini che vengono conditi con un ragù rosso e dei pisellini. Poi si sistemano in una pirofila oliata e spolverizzata con il pangrattato e si alternano a strati di melanzane fritte e uova sode. Si condisce tutto con del pecorino grattugiato e si cuoce in forno a 200° per 20 minuti.

Cannelloni ripieni di gorgonzola e ricotta.