vietato-dire-“lego”:-l’ossessione-giudiziaria-del-colosso-dei-mattoncini

BERLINO – Thomas Panke è il proprietario di un negozio di giocattoli a Francoforte. E ha un canale popolarissimo su Youtube in cui si presenta come “Held der Steine” (“Eroe dei mattoncini”) e recensisce Ferrari ed elicotteri, scene di Guerre stellari e di Harry Potter, villaggi medievali o Apache. Ciò che li accomuna è che sono rigorosamente composti da quelli che miliardi di bimbi chiamano “lego”. Piccoli mattoncini colorati assemblabili, venduti in tutto il mondo da un’azienda danese che sta dimostrando di non avere un gran senso dell’umorismo. E forse neanche degli affari.

Panke si è visto recapitare dagli avvocati del colosso scandinavo una diffida a usare il termine “lego” per definire i mattoncini dei concorrenti Cada, Cobi, Qman o Xingbao. Ed è palese l’irritazione per le frequenti stroncature dello youtuber francofortese, che spesso elogia i concorrenti più economici del gigante dei giocattoli. Inutile dire che Panke ha immediatamente postato un video in cui ha letto, visibilmente esilarato, la denuncia del colosso danese. Da allora, il suo canale ha guadagnato decine di migliaia di abbonati.

Il quotidiano “Tagesspiegel”, che ha raccolto la sua e altre storie di bullismo aziendale, ricorda che si tratta del cosiddetto “effetto Streisand”. Quando un sito pubblicò 12mila foto della costa californiana per documentare i danni dell’erosione, la celebre attrice americana trascinò il fotografo in tribunale e chiese 50 milioni di dollari. A quel punto i media si avventarono sul caso, trovarono la foto e la pubblicarono. L’immagine della villa di Barbra Streisand fu condivisa milioni di volte sul web. Per sopprimere una notizia, la star di Hollywood finì per renderla virale.

Anche un collega di Panke, Thorsten Klahold, proprietario di un negozio di giocattoli a Paderborn, in Bassa Sassonia, è stato subissato di denunce dalla Lego. Le ha persino pesate: 700 grammi di incartamenti minacciosi. E adesso Klahold ha avviato una campagna per chiedere che il termine “lego” venga liberalizzato. La sua tesi è che la stragrande maggioranza delle persone lo usi per definire un genere, come si usa “jeep” per intendere un fuoristrada. “Ma chi userebbe seriamente il termine tecnico ‘Klemmbaustein’ (‘mattoncino a incastro”)?” si è chiesto sul suo canale youtube “Johnny’s World”. Ricevendo adesioni e reazioni entusiastiche. Il mito di Davide contro Golia funziona sempre. E un’azienda vecchia quasi un secolo dovrebbe saperlo.