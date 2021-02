Stefania Orlando, in pelle è una tigre sensuale: mai vista così – FOTO

Stefania Orlando non teme rivali e su Instagram stende tutti con il suo outfit un po’ aggressive ma molto sexy

Stefania Orlando è stata una dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip, arrivato ieri alla sua 40esima puntata e 154 giorni di permanenza nella casa di Cinecittà per i concorrenti. Mancano solo due settimane alla fine del reality che quest’anno ha avuto una durata infiita, arrivando a sei mesi con la finale.

C’è chi, come Stefania, Tommaso Zorzi o Andrea Zelletta sono dentro fin dal primo giorno e come Giulia Salemi ad esempio è entrata successivamente.

Stefania ieri sera è stata nominata e così è finita al televoto proprio con l’influencer di origini iraniane. Il suo grande amico, invece, Tommaso Zorzi è tra i finalisti insieme a Dayane Mello e Pierpaolo Petrelli.

Ce la farà la conduttrice a vincere questa importante sfida? Dai suoi canali social il suo staff chiede sostegno al suo pubblico per sostenerla e salvarla. “LA QUEEN È IN NOMINATION 👸🏼. COME FARE PER SALVARLA?” Scrivono a corredo di una bellissima foto che non passa agli utenti. Per vederla vai alla pagina successiva.

Stefania Orlando, per la nomination si fa bellissima