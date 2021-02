Il plumcake panna e cioccolato è semplice da fare e ci impiegherete pochissimi minuti.

Una ricetta perfetta per la colazione, energica e carica di gusto.

Dovrete pazientare soltanto la cottura in forno e il risultato sarà un dolce soffice, goloso e davvero irresistibile

Cosa c’è di più buono di una fetta di dolce appena sfornato? Nessuno può resistervi, sopratutto quando parliamo di un soffice plumcake che profuma di cacao.

Fare colazione, è davvero un momento speciale e se la giornata inizia con una fetta di plumcake marmorizzato al cioccolato e panna, farete il pieno di energie…e di dolcezza!

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

3 Uova

200 g Zucchero Di Canna Grezzo

250 ml Panna Da Dolci

3 cucchiai Cacao amaro

300 g Farina 00

70 ml Olio Di Semi

1 bustina Lievito istantaneo per dolci

1 pizzico Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta del plumcake panna e cioccolato, preriscaldate il forno a 180°. Montate con le fruste elettriche le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete sempre mentre lavorate la panna a filo e lasciate che si unisca perfettamente alla montata di uova e zucchero. Aggiungete anche l’olio, sempre lavorando, e lasciate amalgamare. Setacciate da parte la farina assieme al lievito e il pizzico di sale e aggiungete, a più riprese, al composto di uova e panna. Lavorate con le fruste elettriche per rendere il composto liscio e omogeneo.

Successivamente, dividete il composto in due parti uguali e aggiungete il cacao amaro ad una parte di impasto. L’altra la lascerete in bianco. Unite per bene il cacao all’impasto e aiutatevi con la frusta.

Imburrate ed infarinate uno stampo da plumcake (20×10) e alternate i due composti. In cottura si uniranno automaticamente creando l’effetto marmorizzato. Infornate in forno caldo (statico) per circa 40 minuti. Prima di sfornare, fate la prova dello stecchino e continuate di qualche minuto la cottura, se necessario.

Una volta cotto, spolverate con zucchero a velo e servite.