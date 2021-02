Più dosi ai Paesi poveri. l’impegno di Macron per contrastare Cina e Russia

PARIGI – La Francia vuole dare l’esempio per garantire una vaccinazione globale estesa anche ai Paesi più poveri. Emmanuel Macron promette di donare all’Africa il 5% delle scorte nazionali già ordinate e presto disponibili per cominciare a colmare lo spaventoso gap mondiale: più di nove dosi su dieci (92%) sono state somministrate in paesi a reddito medio o alto che ospitano circa la metà della popolazione mondiale. Il leader francese è uno dei promotori del “patto atlantico” che il G7 ha annunciato venerdì, aumentando di 7,5 miliardi di dollari le somme per favorire l’accesso ai vaccini.

I programmi internazionali Covax e Act-A, guidati da Oms e Onu, sono stati quindi rafforzati al livello finanziario. Ma potrebbe non bastare nell’immediato visto che i paesi più ricchi hanno già opzionato gran parte della produzione mondiale dei prossimi mesi.

Macron incalza quindi l’Europa e gli Stati Uniti a fare un gesto: donare subito, “il prima possibile”, 13 milioni di dosi all’Africa affinché possano immunizzati 6,5 milioni di medici e infermieri che lavorano in prima linea.

Può sembrare paradossale che Macron sia capofila di questo approccio generoso e inclusivo, dopo che la campagna di vaccinazione francese è stata criticata per la partenza a rilento e tanti cittadini sono oggi sono in trepidante attesa di avere il sospirato antidoto al Covid.

Secondo l’Eliseo la donazione all’Africa non avrà nessun impatto sulla campagna nazionale. Il governo di Parigi ha promesso che tutti i francesi potranno essere vaccinati entro l’estate. “Trasferire all’Africa subito tra il 3% o il 5% delle dosi che abbiamo in stock – dice Macron lanciando l’appello ai partner europei e all’America – non rallenterà di un giorno le nostre strategie di vaccinazione”.



Passate le difficoltà di questi primi mesi invernali, in cui i vaccini non erano sufficienti per tutti, nei prossimi mesi i paesi ricchi potrebbero ricevere un surplus di centinaia di milioni di dosi, come effetto dei massicci ordini già fatti. Al di là del dovere morale di aiutare i paesi più poveri, Macron è convinto che si tratti del miglior approccio per risolvere la pandemia dal punto di vista sanitario. “È nell’interesse di francesi ed europei – ha spiegato – perché più di 10 milioni di nostri cittadini hanno famiglie sull’altra sponda del Mediterraneo”.



Nell’ultima settimana, ancora prima del G7, Macron ha organizzato diversi incontri sulla vaccinazione globale, l’ultimo dei quali si è tenuto mercoledì con i leader africani. La Francia combatte anche una lotta di influenza sul continente africano, tentando di contrastare l’attivismo di Cina e Russia.

“Se noi, europei e americani saremo in grado di consegnare queste 13 milioni di dosi il più in fretta possibile, allora saremo credibili – commenta il leader francese – ma se annunciamo oggi miliardi di dosi da dare fra sei mesi, un anno, allora i nostri amici africani acquisteranno queste dosi in Cina o in Russia e la forza dell’Occidente non sarà una realtà concreta”.

Diversi Paesi africani hanno già ricevuto i primi lotti di vaccino donati dalla Cina. E anche il Marocco, tradizionalmente legato alla Francia, si è affidato a Pechino per immunizzare la sua popolazione. Macron critica esplicitamente le potenze che stipulano accordi bilaterale con i Paesi più poveri per guadagnare crediti.

Il meccanismo internazionale di donazione delle dosi – dicono nell’entourage del Presidente – è aperto ai russi e ai cinesi. I cinesi ricordano spesso la loro adesione al multilateralismo, ora hanno l’opportunità di dimostrarlo”.