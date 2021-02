l’interior-design-vista-tour-eiffel-che-non-ti-aspetti

Spread the love

AlessandroMoriconi ©Claire Israel

Una composizione che affascina e stupisce. All’ombra della Tour Eiffel un d’appartamento che custodisce pezzi dal carattere vintage dal tono retrò, in connubio con antiche sculture greco-romane. A dare vita a questo ambizioso progetto, il designer Alessandro Moriconi, cresciuto tra le colline toscane e la metropoli londinese.

Fra eclettismi inaspettati e tocchi dalla maestosità senza tempo, lo studio medico del dottore Antoni Calmon si apre come un’oasi di benessere che intreccia estetica e prosperità. Una selezione di mobili, con tavoli statuari e divani soffici e accoglienti, che armonizzano l’ambiente dando vita a un’atmosfera estremamente elegante. Un interno che sembra quasi appartenere ad un’altra epoca, pur rimanendo fedele ai caratteri contemporanei. Punto di forza: l’illuminazione, pensata per abbracciare i materiali, per lo più lignei e marmorei, che richiamano la tradizione del design italiano.

AlessandroMoriconi interior ©Claire Israel

Alessandro Moriconi si è ispirato agli appartamenti-icona del design meneghino: combinando all’antica tecnica del terrazzo, pannelli di noce ed elementi in vetro di Murano. A sorpresa, scenografiche sculture greco-romane, dialogano in equilibrio, con pezzi contemporanei, restituendo un’estetica accattivante.

Alessandro Moriconi interior ©Claire Israel

Gli accostamenti di forme morbide, quelle del divano nella zona giorno o di una nicchia curva nel bagno, insieme ai colori che sfumano dal bianco fino alle tonalità più intense del marron si traducono in uno spazio che sembra realizzato artigianalmente dalle mani minuziose di un sarto che dà vita ad un vestito cucito su misura.