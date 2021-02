libia,-il-ministro-dell’interno-bashagha-sfugge-all’attacco,-ucciso-l’attentatore

Fathi Bashagha, il ministro dell’Interno libico, è sfuggito a un attentato a ovest della capitale Tripoli. Lo riferisce al Arabiya. Il potente ministro del governo di accordo nazionale è rimasto illeso nell’attacco che ha preso di mira il suo convoglio.

Sarebbe invece rimasto ucciso uno degli attentatori e altri due sono stati arrestati. Secondo diverse fonti locali, nell’attacco è rimasta ferita una delle guardie del corpo del ministro.

Il ministro della Sanità libico Amyn Al -Hachemiha confermato che Bashaga “sta bene e non è stato ferito”.

La dinamica dell’attentato

Una guardia del corpo di Bashagha ha spiegato all’emittente televisiva al-Ahrar che quattro uomini si sono avvicinati con una macchina al convoglio del ministro degli Interni e hanno aperto il fuoco.

Gli uomini della sicurezza hanno risposto al fuoco. Il convoglio di Bashagha stava rientrando a Tripoli dopo aver fatto visita alla National Oil Corporation (Noc). Il ministro è stato trasferito in una zona protetta per motivi di sicurezza

Le reazioni

”Condanniamo l’attacco contro il ministro dell’Interno Fathi Bashagha ed esprimiamo la nostra solidarietà per il membro del suo staff che è rimasto ferito”, ha scritto su Twitter il capo della delegazione dell’Unione europea in Libia, lo spagnolo Jose Antonio Sabadell, aggiungendo che ”è necessaria un’indagine approfondita”, e affermando che ”questa azione odiosa non deve influenzare il processo politico in corso”.

L’ambasciatore americano in Libia, Richard Norland, “ha espresso l’indignazione degli Stati Uniti per l’attacco al ministro Bashaga”. Lo si legge sul sito dell’ambasciata statunitense in Libia che riferisce di una telefonata di Norland con Bashaga. “L’attenzione del ministro Bashaga nel porre fine all’influenza delle milizie criminali ha il nostro pieno sostegno”, ha detto l’ambasciatore, mentre chiede una rapida indagine per assicurare i responsabili alla giustizia”, conclude la nota.