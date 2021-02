la-fabbrica-dell’illusione

Spread the love

AD: Un corso di sei mesi in decori e trompe-l’oeil all’Istituto di Bruxelles, dove si iscrive Paula, la protagonista, segue un ordine ben preciso: alberi, poi marmi, poi pietre semipreziose, poi disegno e prospettiva, solo verso la fine fregi, soffitti e modanature. C’è una ragione?

MDK: Credo che quest’ordine obbedisca a un ordine ulteriore, e cioè la crescente difficoltà tecnica. Si comincia con quello che è più vicino, presente intorno a noi, cioè gli alberi. Poi le pietre e i marmi: Carrara, Grande antico, Labrador, Henriette Blonde, Fiore di pesco, Griotte d’Italia… Infine soffitti e cieli, i più difficili, pieni di spiritualità come sono.

AD: Il trompe-l’oeil è da molti considerato una pratica ancillare rispetto alla pittura. Perché?

MDK: Viene giudicato una sorta di mestiere, contrapposto all’arte, quella “vera”. Credo che sia perché il trompe-l’oeil mette in crisi la nozione di genio e quella di autore. Al massi- mo è visto come un’arte minore, che consiste solo nel riprodurre, nel ricreare. Ma questo trascura tutta la sensibilità e l’interpretazione che sono necessarie per perseguirla.

AD: Copiare non è necessariamente inferiore a creare.

MDK: Volevo accendere finalmente un riflettore su questi pittori spesso considerati dei meri esecutori tecnici, quando essi invece possiedono letteralmente le chiavi dell’illusione, il potere di recuperare ciò che è andato perduto, di rifare ciò che è stato di- strutto, di riportare in vita ciò che è stato dimenticato. Volevo che la mia eroina, nel suo percorso, si liberasse di tutte queste distinzioni ontologiche, di questa ossessione su chi sia un “vero” pittore: lo dice chiaramente, “io non voglio essere una pittrice, io voglio dipingere, basta questo!”.