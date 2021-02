isoladellerose-cantano-la-ribellione-giovanile-alla-pandemia-nel-brano-“su”

Isoladellerose è un nuovo trio romano e Su è il loro brano e video d’esordio in cui cantano la ribellione di adolescenti e giovani all’isolamento emotivo dalla pandemia. E’ un desiderio di non abbattersi, di non abbandonarsi alle sensazioni e pensieri negativi, è la voglia di trovare quella forza dentro di se di stare “SU”. E’ un’incitazione a non lasciarsi andare accompagnata da una parte musicale incalzante ed orecchiabile.

Il brano SU è autoprodotto dal trio Isoladellerose composto da Federico Proietti, Andrea Zanobi e Iacopo Volpini, la distribuzione è affidata ad Artist First e lo puoi ascoltare allo smart link: https://lnk.to/_Su_Pre mentre puoi vedere il video su YouTube al link https://youtu.be/4VUefEnsCsU

«Il brano è la metafora della nostra storia – dichiarano l’ISOLADELLEROSE – Ci siamo formati durante il lockdown, periodo di grande scompenso morale in cui ognuno di noi è stato privato della possibilità di essere e fare ciò che voleva. Avevamo voglia di cambiare e liberarci. Farlo con la musica ci è venuto naturale, ma da soli non ne avremmo avuto la forza. Da lì l’idea di formare una band. “Su” è un inno alla vita, con tutte le difficoltà a cui non ci si deve mai arrendere».

I tre componenti Federico Proietti (voce, chitarra), Andrea Zanobi (basso) e Iacopo Volpini (batteria) hanno formato la band romana durante il lockdown , ed il nome del gruppo si rifà alla storia dell’Isola delle Rose: una piattaforma artificiale costruita nel 1968 sul Mar Adriatico dall’ingegnere bolognese Giorgio Rosa e poi proclamata micronazione. Un episodio che racchiude in sé desiderio di indipendenza e di autosuperamento, valori che rappresentano alla perfezione le intenzioni della band: creare con la loro musica un posto in cui chiunque possa sentirsi libero quando e quanto vuole. Di matrice pop, ma influenzati da più generi che spaziano dal rock al funk, i ragazzi dell’ISOLADELLEROSE parlano della loro generazione e del mondo che li circonda per come lo vedono e vivono.

Fotografo: Lorenzo Piacevoli

Studio fotografico: White Eggs Factory