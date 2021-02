Spread the love

Home » Tv » Il segreto » Soap Opera » Il Segreto, anticipazioni oggi 21 febbraio: Tomas entra nella setta degli Arcangeli

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 21 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.20 circa? Tomas entra a far parte ufficialmente nella Setta degli Arcangeli. Alla cerimonia di iniziazione scopre che uno dei membri del gruppo segreto è sua madre Isabel.

Ramon ha forti sospetti che il figlio che Marta sta aspettando non è suo, ma di Adolfo. Così, alla fine, decide di affrontarla, per farla confessare.

Pablo ha scoperto di non essere il figlio di don Ignacio. Il ragazzo, dunque, può finalmente vivere il sentimento per Carolina. Sorprende quest’ultima regalandole un anello di fidanzamento. I due festeggiano l’evento insieme a tutta la famiglia.

Donna Begona non è contenta del legame della terzogenita. Sente, inoltre, che qualcosa non va tra Marta e Rosa.Onesimo ottiene finalmente il patrocinio del Comune e può portare avanti la sua iniziativa.

Leggi anche: Unomattina, Monica Setta sensuale: selfie senza veli

Tomas entra ufficialmente nella Società degli Arcangeli e, alla cerimonia di iniziazione, scopre che uno dei membri è la madre, donna Isabel.

Donna Francisca ed Emilia, riavvicinatesi dopo il ricovero di Raimundo, pensano di vedere in lui qualche piccolo segno di miglioramento.

Lazaro Campuzano, dopo essersi introdotto in casa della Montenegro, raggiunge la camera da letto, dove si appresta a uccidere Raimundo.

Donna Francisca, che ha sorpreso Campuzano mentre stava per uccidere Raimundo che stava dormendo, riesce a convincerlo che lei non ha niente a che fare con la morte del fratello. La Montenegro si offre di aiutarlo a rintracciare i veri colpevoli e lo prende a lavorare per sè.

I Miranar tornano a Puente Viejo, ma Dolores è disperata per la nipotina che, rimasta a Siviglia, soffre di coliche. La colpa, secondo lei, è solo della nonna materna.

Inigo, insospettito dal comportamento di Antonita, decide di spiarla e, arrivato al padiglione, vede Jean Pierre, l’amante della marchesa.

Si concludono le elezioni per la carica di sindaco di Puente Viejo. È Alicia a vincerle, con profondo disappunto di don Filiberto.

Potrebbe interessarti: GF Vip: la setta satanica e il mistero dei VIP in ospedale

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Domenica “Il Segreto” vi aspetta con una puntata inedita della dodicesima e ultima stagione dalle 14.20 alle 16 circa su Canale 5.